Комментарий Светланы Енилиной к Посланию Главы Чувашии

«Послание Главы Чувашии подтверждает сложившуюся стабильность развития нашего региона, что выражается в динамике экономических, бюджетных и социальных показателей. Наличие положительных рейтингов республики также свидетельствует о стабильности Чувашии и способствует повышению ее инвестиционной привлекательности. Именно поэтому 2 место в инвестиционном рейтинге регионов — это объективная оценка эффективности проводимой в республике работы.

Мы все ощущаем, что жить в Чувашии становится комфортнее и престижнее. Уровень жизни улучшается благодаря грамотно реализуемым программам в социально-экономической сфере.

Со своей стороны могу отметить, что в республиканском бюджете финансовые ресурсы на все проекты предусмотрены в полном объеме. Нами выделяются миллионы рублей на развитие образования, медицины, культуры, спорта, сельского хозяйства и т.д.

Также мы в полном объеме обеспечиваем деньгами выполнение «майских» указов Президента страны и повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

«Бюджетные расходы являются прямым следствием эффективности государственного управления», – подчеркивает министр финансов России Антон Силуанов.

Полагаю, что реализация задачи, которая поставлена сегодня Главой Чувашии, будет способствовать повышению качества управления общественными финансами, а, значит, и выполнению всех принятых обязательств во благо жителей республики».