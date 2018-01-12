ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России

«У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, и мы это сделаем. Сколько я себя помню, мы все время говорили и продолжаем говорить о необходимости уравнять минимальный размер оплаты труда с так называемым прожиточным минимумом. Вопрос всегда сводился к одному — к отсутствию бюджетных возможностей. Но совершенно очевидно, что это: а) несправедливо, б) искривляет рынок труда, он должен быть цивилизованным, и человек должен получать хотя бы минимум, чтобы иметь возможность прожить на эти деньги».