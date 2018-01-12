МТВ-центр признали банкротом

За многомиллионные долги Арбитражный суд Чувашии признал ЗАО «МТВ-центр» банкротом и открыл упрощенную процедуру конкурсного производства ликвидируемого должника.

С соответствующим иском в суд обратилось ООО «Лизинговая компания «Санкт-Петербург», которому торговая компания задолжала по договору займа свыше 77 млн рублей. В ходе судебного разбирательства ЗАО погасило задолженность на общую сумму 36,6 млн рублей. Однако непогашенный долг еще значительный, что и послужило основанием для обращения в суд лизинговой компании с заявлением о признании ЗАО «МТВ-центр» несостоятельным (банкротом).

Суд утвердил конкурсным управляющим ЗАО Сергея Ковалева, члена некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Орион», сообщили в Управлении Росреестра по Чувашии. Сумма ежемесячного вознаграждения утверждена в размере 30 тыс. рублей. Сейчас в суд поступают заявления заинтересованных лиц о включении в реестр требований кредиторов.