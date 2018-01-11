Художественный музей представит творческую династию

От деда-художника — внуку-дизайнеру

Завтра, 12 января, Чувашский художественный музей впервые

в своей практике представит целую династию художников–живописцев Белова — Харитоновых. Работы для выставки собраны из коллекций трех самых крупных музеев республики — художественного, национального и историко-художественного музейного комплекса Новочебоксарска.

Это, во-первых, пейзажи и полотна на военно-патриотические темы основателя династии Владимира Белова — живописца, родившегося в Чувашии в селе Климово, работавшего на Козловском домостроительном комбинате, а также на предприятиях Красноярска и долго жившего в Белоруссии. В Чувашию художник вернулся в 1976 году, был оформителем, создавал музейные экспозиции и участвовал в различных выставках.

У его сына, Владимира Харитонова, свой путь становления после Чебоксарского художественного училища. Он работал в Мордовии, с которой связана большая часть его биографии, был директором и преподавал живопись в художественной школе города Темников. Большое место в его творчестве занимает образ Федора Ушакова и заповедные места вблизи Санаксарского монастыря, в котором находятся святые мощи знаменитого адмирала Российского флота.

Внук Владимира Белова, Михаил Харитонов, учился на факультете дизайна в ЧГУ имени И.Н. Ульянова, защитил диплом по малым архитектурным формам, которые нашли свое воплощение на улицах Чебоксар, и продолжает заниматься творческими поисками на этом поприще. В музее надеются, что зрителям будет интересно проследить параллели трех поколений художников.