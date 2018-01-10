В Алатыре женщина захлебнулась в ручье

За праздничные и выходные дни (с 30 декабря минувшего года по 8 января нынешнего) следственными подразделениями СУ СКР по Чувашии возбуждено пять уголовных дел.

Так, например, вечером 30 декабря в деревне Чиршкасы Чебоксарского района в квартире обнаружили тело ее 52-летнего хозяина с проникающим ранением в шею. Подозреваемого в убийстве мужчины установили в кратчайшие сроки. Им оказался 44-летний житель соседней деревни Сирмапоси. 31 декабря он был задержан и заключен под стражу. Идет следствие.

Утром 5 января в Чебоксарах на мусоросортировочном комплексе среди бытовых отходов нашли тело младенца. По этому факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Устанавливается лицо, причастное к преступлению, а также обстоятельства произошедшего.

Также зафиксирован ряд происшествий, связанных с гибелью граждан, смерть которых не носила криминального характера. По этим фактам проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.

В частности, утром 30 декабря около дома по улице Афанасьева в Чебоксарах под машиной обнаружили тело 36-летнего мужчины, проживавшего неподалеку от места происшествия. По предварительным данным, его смерть наступила в результате общего переохлаждения организма. Проверяется информация, что накануне вечером он был пьян. Тело мужчины обнаружил хозяин автомобиля.

Утром 7 января в Алатыре в ручье, протекающем в одном из оврагов, нашли тело 37-летней женщины (жила поблизости). Рядом находилась ее собака, чей лай и привлек внимание местных жителей, которые сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

По предварительным данным судебно-медицинского исследования, женщина упала в ручей и захлебнулась в воде (такая нынче зима…). Каких-либо данных, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не имеется.

По материалам проверки, вечером накануне Рождества Христова горожанка вышла на улицу выгулять собаку. Следователи устанавливают картину дальнейших событий.