Каждый старый год когда-то был новым

О чем писала «СЧ» в предпраздничные дни

60 лет назад

27 декабря 1957 года

«Предприятия Чувашского совнархоза досрочно, 23 декабря, выполнили государственный план 1957 года по выпуску валовой продукции. […]

Досрочно выполнили годовые планы Чебоксарский электроаппаратный, Вурнарский химический и Шумерлинский экстрактовый заводы, Урмарская мебельная фабрика, Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат, Чебоксарская чулочная фабрика, льнопенькотрест, Ядринский и Мариинско-Посадский спиртзаводы, Алатырская махорочная фабрика, Чебоксарский, Канашский и Шумерлинский кирпичные заводы и другие».

31 декабря 1957 года

В номере опубликованы воспоминания пенсионера В. Тюмерова под заголовком «Полвека назад». Так мы можем заглянуть в историю 110-летней давности о том, как политзаключенные в Бутырской тюрьме встретили новый 1907 год. Был среди них и Тюмеров.

«К концу 1906 года все тюрьмы царской России были переполнены политзаключенными. […] Новый 1907 год мы договорились встретить по-своему: ровно в 12 часов ночи во всех камерах тюрьмы, при открытых форточках, разом запеть боевую революционную песню «Варшавянка». И вот в полночь во всех камерах тюрьмы двухтысячный «хор» запел «Варшавянку».

Надо представить, какой переполох поднялся у «отцов города». […]

…Так встретили мы Новый год, поплатившись за это лишением прогулок, покупок продуктов и передач».

Рис. Г. Харлампьева

— Здорово, молодец! Сдачу дел начну через несколько часов…

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50 лет назад

30 декабря 1967 года

В Чебоксарах планируется строительство нового торгового центра на улице Карла Маркса. Сейчас он всем нам знаком как Центральный универмаг.

«Под крышами торгового гиганта разместятся универмаг на двести шестьдесят рабочих мест, комбинат бытового обслуживания, столовая, кафе и ресторан, где одновременно смогут побывать 350 человек, магазины продовольственных товаров, кулинарных изделий и полуфабрикатов. […]

Проектно-изыскательские работы начнутся в новом году».

29 декабря 1967 года

«Вчера на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате у постамента памятника В.И. Ленину в капсуле из нержавеющей стали с латунной головкой замуровано памятное письмо молодежи предприятия коммунистического труда к потомкам 2017 года».

Напомним, 5 ноября этого года капсула с посланием была торжественно вскрыта.

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40 лет назад

30 декабря 1977 года

Ежегодно в предпраздничные дни газета рассказывает о мероприятиях, проходящих в дни школьных каникул. В 1977 году кроме традиционных спектаклей, елок и фильмов школьники могли посетить другие города Поволжья.

«Из Чебоксарского бюро путешествий и экскурсий сообщили: 5 января отправятся по городам Поволжья и 7 января по городам Урала (впервые) детские туристские поезда».

«Чебоксарское бюро путешествий и экскурсий принимает предварительные заявки от организаций на путешествие в детском турпоезде с 5 по 10 января 1978 года по маршруту Чебоксары — Ижевск — Горький — Боголюбово Владимирской области».

31 декабря 1977 года

Музей В.И. Чапаева, работающий на тот момент четвертый год, пользуется популярностью и пополняется новыми экспонатами.

«На этой неделе в музее В.И. Чапаева побывал 150-тысячный посетитель. […]

Из многих мест получает музей материалы. Новые экспонаты — документы, книги, фотографии и многое другое — поступают сюда из разных городов страны, из-за рубежа. […]

Минувшим летом сотрудники музея в оставшихся домах бывшей деревни Будайки приобрели ряд предметов, которые были у крестьян в давние времена. […] Это поможет при работе над диорамой «Будайка», которую намерены сделать в музее».

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30 лет назад

31 декабря 1987 года

Что будет в моде в следующем году? Этот вопрос всегда актуален для тех, кто старается идти в ногу со временем. Художник-модельер Наталья Петрищева советует читательницам в новом году выбирать классический стиль, чаще носить платья и всевозможную бижутерию.

«— Верхняя одежда для нас немыслима без мехов. На каких остановить свой выбор?

— На низковорсовых. Но самый модный — каракуль».

29 декабря 1987 года

Еще один вечно актуальный вопрос поднимает в своем письме читательница Г. Хрусталева. При строительстве дорожного кольца в районе завода «Стройкерамика» вырубили десятки деревьев.

«В березовой аллее, всенародно заложенной в тридцатые годы вдоль Канашского шоссе, вырублены 72 березы, десятки кленов, лип и рябин. О чем думали заказчики и проектировщики, закладывая этот объект? Почему, сооружая одно, варварски уничтожают другое — в первую очередь зеленые насаждения?»

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20 лет назад

25 декабря 1997 года

Традиционно в предновогодние дни редакция газеты подвела итоги года. «Разведчиком года» стал Юрий Фомкин, министр природных ресурсов Чувашии. Одним из основных направлений его деятельности был поиск нефтяных месторождений на территории республики, в конце декабря 1997 года начала свою работу первая в Чувашии нефтебуровая вышка.

«Не сегодня-завтра чувашской земли коснется нефтяной бур. Месяца через полтора станет известно, «попали» разведчики в цель или промахнулись. Если «попали», последует ликование, а если нет — перенос вышки на другую точку. Если и там пусто — в третью».

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10 лет назад

22 декабря 2007 года

Столица республики готовится принять Кубок мира по спортивной ходьбе. Ведется реконструкция автовокзалов.

«…Подготовлен эскизный проект реконструкции Центрального автовокзала столицы, уже ведутся строительно-ремонтные работы на Пригородном автовокзале, предусматривающие в том числе значительные изменения облика перрона и посадочных платформ, завершены работы по внутренней отделке помещений».

27 декабря 2007 года

И снова одна из вечных тем — подорожание проезда в общественном транспорте.

«Стоимость проезда в городском сообщении увеличивается на 50 копеек, до 7 рублей. Рост составляет 7%, что гораздо ниже инфляции. […] Перевозка пассажиров и багажа в городском сообщении в режиме «маршрутного такси» увеличивается с 10 до 11 рублей».

Подготовила Ольга Лебедева