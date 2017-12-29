Рождественское Послание митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы главы Чувашской Митрополии

БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Днесь всякая тварь веселится и радуется, яко Христос родися от Девы Отроковицы.

(Припев Рождественского канона)



ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ,

БОГОЛЮБИВЫЕ ПАСТЫРИ, ЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,

ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

От всей души поздравляю вас с всерадостным праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием!

Своим рождением Христос принес всему миру новую, настоящую, подлинную радость — радость вечной жизни с Богом, радость богообщения, радость возвращения в потерянный праотцами рай.

Причина нашего торжества и восторга в том, что, по словам святителя Иоанна Златоуста, смерть сокрушена, рай открыт, грех удален, заблуждение истреблено, учение благочестия повсюду распространилось.

Сам Бог, рожденный прежде всех веков, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, является ради нашего с вами спасения, чтобы вернуть нам достоинство наше, по Образу и Подобию Божию созданное.

Встречая праздник Рождества Христова, мы мысленно вместе с вифлеемскими пастухами и мудрыми волхвами со смирением и трепетом молитвенно предстоим пред вифлеемскими яслями, поклоняясь воплотившемуся от Девы Марии Младенцу Иисусу.

Апостол Павел говорил: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти». (1 Тим. 3, 16).

Пришествие в Мир Сына Божия, Его вочеловечение-положило начало нашему спасению от греха, проклятия и смерти, открыло путь в вечные обители Отца Небесного, восстановило в человеке образ Божий и призвало его к бесконечному духовно-нравственному совершенствованию до богоуподобления.

Святая Церковь вновь призывает нас встретить Богомладенца Иисуса словами Священного песнопения: «Христос раждается, славите; Христос с небес, срящите; Христос на земли, возноситеся…» (ирмос Рождественского канона).

Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, братия и сестры!

Что сегодня мы принесем к яслям Богомладенца Иисуса? Дары Ему – покаяние в грехах, добрые дела и верность Евангельским заповедям. Каждый из нас пусть по велению сердца своего окажется там, где его ждут: в детских домах и больницах, у обездоленных и страждующих. Пусть пастыри Церкви будут неустанны и усердны в священническом и просветительском делании. Пусть родители последуют призыву Церкви воспитывать детей в вере, благочестии и преданности земному Отечеству.

Все виды служения Церкви имеют одну цель: помочь людям следовать за Спасителем, Который сказал: Я есмь путь и истина, и жизнь (Ин. 14,6).

Жизнь со Христом неразрывно связана с пребыванием в Церкви. Здесь мы постигаем основы духовной жизни, здесь получаем благодатную помощь, приступая к Таинствам, здесь соединяемся с Господом в Святой Евхаристии, здесь черпаем силы для исполнения заповедей.

Мы вместе с вами переживаем за молодое поколение.

В нашем городе Чебоксары с 2014 года возводится храм в честь преподобного Сергия Радонежского к 700- летию со дня рождения печальника земли Русской.

Преподобный Сергий Радонежский почитается не только как основатель Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, но и великий заступник и молитвенник за землю Русскую. Именно он примирял ссорившихся русских князей и способствовал укреплению Московского государства. Именно он принимал к себе и простых крестьян, и горожан, бояр и князей, помогая духовным советом и наставлением каждому, кто приходил к великому авве Сергию.

В 2019 году Столица Чувашии — город Чебоксары отмечает свой 550-летний юбилей. К этому знаменательному событию для земли Чувашской «Соборный храм в честь Преподобного Сергия Радонежского» будет драгоценнейшим даром, который в силу своего географического расположения станет венцом Богоспасаемого града Чебоксары.

Сергий Радонежский — путеводная звезда в этом мире, и благодать его молитвы явится заступницей всех православных христиан.

Божией милостью, в уходящем году я сподобился посетить Святую Землю, где возносил молитвы у Гроба Господня и святых мест Иерусалима, и в Вифлееме за нашу Богоспасаемую Чувашию, а также за вас, моя Богоспасаемая паства.

Желаю всем вам, дорогие о Господе отцы, братья и сестры, чтобы благодатный свет Святой Вифлеемской Рождественской ночи озарил и ваши души, как озарил он души пастухов, пришедших поклониться первыми Новорожденному Христу, и наполнил сердца ваши светом милосердия, братолюбия и того всепрощения, которое принес с небес на землю Рождеством Своим Христос.

От всего сердца желаю вам провести эти святые Рождественские дни в добром здравии и душевном мире, чтоб Господь благословил труды каждого из вас в том деле, к которому вы призваны, чтобы с усердием и любовию трудясь, достигли духовных успехов во славу Святой Православной нашей Церкви и дорогого нашего Отечества.

Да ниспошлет Всемилостивый Господь Свое благословение на вас в наступающем лете Своей благости.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами. Аминь.

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Божией милостию, смиренный ВАРНАВА,

митрополит Чебоксарский и Чувашский,

глава Чувашской митрополии

Рождество Христово

2017/2018 г.г.

г. Чебоксары