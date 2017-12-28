Участок-сироту «усыновит» администрация

В ходе «Народной инвентаризации», которая проходит в республике, органы местного самоуправления выявляют заброшенные здания и земельные участки. Что с ними делать, можно их как-то оформить? — нередко задают вопрос представители муниципалитетов.

Сегодня отдельные администрации начали работу по оформлению права собственности на такие земельные участки как на выморочное имущество, пояснили «СЧ» в региональном управлении Росреестра. Выморочное имущество — это недвижимость, которая была оформлена, но после смерти собственника никому не передана ни по наследству, ни по завещанию.

Так, сельские администрации Цивильского и Мариинско-Посадского районов обратились в суд за признанием права собственности на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства. Их собственники умерли несколько лет назад, наследники не объявлялись и к нотариусу за оформлением права собственности не обращались. Так участки оказались заброшены: длительное время ими никто не пользовался, не обрабатывал, не уплачивал земельный налог. Дома, стоявшие на них, развалились, земля полностью заросла бурьяном. Вот администрации и обратились в суд, чтобы она не пустовала. Суды в таких случаях признают право собственности за органами местного самоуправления, а конкретно — за муниципальным образованием, на территории которого расположен участок, что предусмотрено гражданским законодательством.

Оформление права собственности на участок позволит администрации распорядиться им в установленном законом порядке. Управление обращает внимание, что к выморочному имуществу могут относиться не только земельные участки и дома, но и квартиры.