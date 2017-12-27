Чебоксарцы «выбивают» лифты через суд

Прокуратура Ленинского района Чебоксар провела проверку по обращениям жителей домов по улице Г. Айги, которые были сданы в эксплуатацию летом этого года, но без лифтового оборудования.

В ходе проверки это подтвердилось. По закону об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект, качество которого соответствует условиям договора, проектной документации, требованиям технических и градостроительных регламентов, а также другим обязательным требованиям.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать застройщика — ООО «СУОР» установить и ввести в эксплуатацию лифты в этих жилых домах. Иск удовлетворен в полном объеме. Кроме того, по представлению прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечен сотрудник Минстроя Чувашии, подписавший заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.