Медаль фестиваля молодежи — чебоксарским волонтерам

В понедельник руководитель Волонтерского центра города Чебоксары Юлия Егорова в числе первых была награждена памятной медалью от Президента Российской Федерации за вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи. Распоряжение об учреждении этой медали еще в начале декабря подписал Владимир Путин.

Вручение прошло в Москве на встрече представителей организационного комитета фестиваля, Национального подготовительного комитета Российской Федерации, партнерских организаций и региональных подготовительных комитетов. «На грамоте стоит моя фамилия, но это награда всего волонтерского центра, — рассказала Юлия. — Потому что днями и ночами перед фестивалем со мной работала вся команда».

Напомним, Волонтерский центр города Чебоксары — один из 20 российских центров привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Благодаря его работе от нашей республики в Сочи поехали 62 лучших волонтера, ставших частью одной большой пятитысячной команды добровольцев.