ФОТО: Спасатели Чувашии подвели итоги года

Чтобы не было беды

В канун Дня спасателя на Красной площади в Чебоксарах, как на парад, выстроилась спецтехника. Настоящие рабочие лошадки — аварийно-спасательные и пожарные автомобили, автоцистерны и снегоходы. А на пожарном автоподъемнике высотой 50 метров развевался лазоревый флаг с эмблемой МЧС России — восьмиконечной звездой.

Такая выставка проходит в декабре каждый год, но попасть на нее — большая удача. Она длится не больше часа, ведь спецтехника постоянно в работе.

— В этом году поступили два аварийно-спасательных автомобиля, катер-амфибия, который может оказывать помощь как на воде, так и на снегу и на льду, — прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Чувашии Станислав Антонов. — Приобретали эту технику с целью помощи рыбакам, которые выходят на тонкий лед. Также мы получили новые автомобили на базе КамАЗа.

Выставка в этом году выдалась особенно зрелищной. Специально для зрителей спасатели провели небольшие учения: погасили «пожар» в легковушке и достали из нее двух «пострадавших». Затем под звуки сирены приехала «скорая», и «пострадавших» унесли на носилках. Корреспондент «СЧ» не мог не поинтересоваться, что за автомобиль сыграл роль попавшего в ДТП.

— Это наша учебная машина, с помощью которой проходят тренировки, — разъяснили спасатели, осторожно ставя снятую в ходе «спасательной операции» крышу на место. — Вместо свалки она снова служит людям. Но, конечно, уже не на ходу, привезли ее на эвакуаторе и так же отвезем обратно.

А когда спецтехника покинула выставку, чтобы вернуться на свой боевой пост, в Доме правительства спасатели всей республики подвели итоги за минувший год. В пленарном заседании приняли участие руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов, начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов, территориальных подразделений надзорной деятельности и государственной инспекции по маломерным судам. Учебно-методический сбор открыл заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии Сергей Артамонов. Он поблагодарил спасателей за мужество и профессионализм, напомнив, что на их плечах ответственность за безопасность жителей республики.

Одна из болезненных тем в республике — пожары. Однако в этом году их стало меньше на 11% благодаря профилактической работе, подчеркнул Антонов. И число погибших в огне тоже снизилось — больше чем на треть. Уменьшилось количество пожаров из-за курения?— со 140 случаев до 79, из-за нарушения правил эксплуатации печей — со 192 до 172. Да и пожаров по вине нетрезвых тоже значительно меньше — 65 против 129 в прошлом году.

Что же касается главных задач на будущий год, то в их число входит совершенствование системы гражданской обороны республики, а кроме того, развитие программы «Безопасный город» и развитие системы вызова по единому номеру 112. С прошлого месяца «Система-112» введена на всей территории Чувашии, а в этом ей предстоят государственные испытания.

КСТАТИ

Как доложил в своем отчете глава ГУ МЧС России по Чувашии Станислав Антонов, в этом году в регионе случились две чрезвычайные ситуации. Одна из них — автоавария на трассе М-7 «Волга», где погибли 5 человек. А вторая носит природный характер — это гибель сельскохозяйственных растений в связи с переувлажнением почвы.

Фоторепортаж автора