День без тепла

В понедельник, 25 декабря, часть жителей Калининского района Чебоксар осталась без тепла. Причиной ограничения ресурсов стал дефект на подающем трубопроводе тепломагистрали диаметром 800 мм вдоль улицы Пролетарской, проявивший себя рано утром.

Как сообщили в Филиале «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс, среди социально значимых объектов ограничения в подаче теплоснабжения коснулись 96 многоквартирных домов, 11 детских садов и 7 школ. Отопление в школах и детских садах производилось по обратному трубопроводу. Горячее и холодное водоснабжение потребителей было сохранено.

Восстановительные работы продолжались весь вчерашний день. Полностью устранить повреждение удалось поздно вечером.

Фото Ирины Романовой