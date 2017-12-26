В лесном краю все отрасли развиваются

Сергей Горбунов заступил на пост главы районной администрации в 2015 году. За это время обрел репутацию одного из эффективных муниципальных руководителей. Наша беседа с Сергеем Валерьевичем началась с главного для каждого муниципалитета вопроса — наполнения бюджета.

— Издавна район считается лесным, но по нынешнему экономическому профилю все же больше сельскохозяйственный, — говорит Сергей Валерьевич. — В последние два десятилетия, правда, площадь сельхозугодий существенно сократилась, но сейчас постепенно восстанавливается. Два года назад насчитывалось 5000 гектаров необрабатываемых земель, в прошлом ввели 3200 гектаров, в нынешнем — более 500. Эти площади активно осваивают инвесторы, пришедшие в наш район. Один из них — агрофирма «Пионер» в Айбечском сельском поселении, работающая по новым технологиям. Не случайно в этом году урожайность зерновых здесь составила 38,6 центнера с гектара. В планах фирмы — реализация еще одного проекта по развитию животноводства на базе прежнего колхоза имени Калинина. Не могу не отметить и инвестора Рафиса Айсына, построившего новые фермы в агрофирме «Заря», а также ООО «Агрофирма «Дружба», которое освоило залежные земли на площади 560 га.

Не так давно начал действовать Новочурашевский молочный завод — пожалуй, единственный подобный в республике, действующий в сельской глубинке. В этом году здесь открыли новую линию по выпуску сухого обезжиренного молока, создав дополнительно 14 рабочих мест. В 2018 году будет запущена также линия по розливу молока.

И вот эти новые субъекты АПК как раз существенно пополняют бюджет района в плане собственных доходов, что является одним из главных показателей работы администрации. В целом АПК района заканчивает год успешно — индекс производства сельхозпродукции составит, по предварительным подсчетам, 112% к уровню прошлого года.

В районе — 13 сельских поселений, 57 сельских населенных пунктов

Численность населения — 23519 человек, из них

84,4% — чуваши, 10,6% — русские

Упор делаем также на развитие промышленного сектора — важного источника налоговых отчислений. Успешно работает литейный завод, созданный на базе прежнего филиала чебоксарского завода «Электроприбор». Здесь сейчас трудятся около 30 человек — это дополнительные поступления в казну в виде НДФЛ. Ведь это один из основных налогов — поступления от него составляют более 60% от общей суммы. Разворачивается строительство еще одного предприятия — по производству сухих строительных смесей с пуском в феврале следующего года. И здесь ожидается не менее 25 новых рабочих мест, соответственно — дополнительные поступления в бюджет. Пришли еще одни инвесторы из Москвы, которые выкупили землю под строительство производства по выпуску изделий для РЖД.

В целом по промышленности динамика также благоприятная — ожидаемый индекс объемов отгрузки товаров в обрабатывающем производстве по итогам 2017 года составит 100,6%.

Все это в итоге способствует успешному исполнению бюджета района. Доходная часть по 2017 году прогнозируется в сумме 413,6 миллиона рублей — это 110% к 2016 году. Расходы составят 422,8 миллиона рублей, или 112,8% к уровню прошлого года. Большая часть из них приходится на образование — 55,1%, что выше прошлогоднего на 4,1%. На 29% вырастут и расходы на социальную политику.

— Ибресинский район раньше славился своей традиционной отраслью — лесопереработкой. У вас выпускался дефицитный по тем временам кухонный набор «Трапеза» и «столярка» для строительства также…

— Действительно — две трети территорий района под лесами. Той мебельной фабрики уже, к сожалению, нет, но заготовкой и разделкой древесины по-прежнему занимается ряд предпринимателей. Изготавливаются также срубы, пиломатериалы. Есть и более крупное предприятие «Мебель», выпускающее продукцию из клееного бруса, — жилые дома, бани, беседки. Продукция расходится по всей стране.

Следует остановиться на малом и среднем предпринимательстве в целом. В этом секторе насчитывается порядка 135 субъектов, общий их оборот нынче составит около 800 миллионов рублей. В секторе занято более 3,2 тысячи человек.

— Коль заговорили об инвестициях — какова тут обстановка и какие тенденции?

— Сумма вложений в развитие экономики и социальной сферы из всех источников в этом году составит более 697 миллионов рублей. Это, правда, меньше уровня 2016 года, что связано, в частности, с жесткостью в кредитовании и высокой долговой нагрузкой. Но в основной капитал за год будет вложено 706,3 миллиона рублей — 100,3% в сопоставимых ценах к прошлому году. По прогнозам, в 2020 году темп роста инвестиций к уровню 2016 года составит 107,3%.

Основными приоритетами экономической политики на период 2018-2020 годов являются создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, стимулирование внутреннего спроса, инновационной деятельности, снижение энергоемкости производства.

— Важнейший показатель работы районной администрации — уровень жизни населения. Как вы его оцениваете?

— Реально располагаемые денежные доходы населения в этом году составят 101,9% к прошлогоднему уровню. А среднедушевые — на 7% выше. Позитивные тенденции в развитии реального сектора экономики влияют на динамику зарплаты. По 2017 году ее среднее значение будет выше, чем в 2016 году, на 4%.

Численность безработных в районе на 1 января этого года составляла 76 человек при регистрируемой безработице 0,56%. В банке вакансий 267 рабочих мест. К сожалению, в последние годы произошло сокращение численности населения, сокращение рождаемости. И это одна из основных наших проблем, над решением которой мы работаем. У нас успешно реализуются все программы, стимулирующие рождаемость, прежде всего по материнскому капиталу. Также вселяет большую надежду инициатива Президента Владимира Путина о введении пособия для семей, в которых родился первый ребенок, объявленная им на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

Надо отметить, что у нас в районе самый высокий в республике охват дошкольным образованием. Действует прекрасный физкультурно-спортивный комплекс «Патвар» с двумя бассейнами. Есть и стадион с искусственным покрытием. Все эти объекты не пустуют — загружены полностью. Из нашего района немало вышло именитых спортсменов.

— Не хотелось бы перед Новым годом говорить о проблемах, но они наверняка имеются. Какие главные из них?

— Да, настроение у людей уже предпраздничное. Но праздник пройдет, и снова настанут будни, и снова надо будет решать непростые подчас вопросы. Предстоит решать вопрос с прокладкой газораспределительных сетей в селе Климово и деревне Айбечи. Необходимо также модернизировать полигон ТБО, капитально отремонтировать дорогу Ибреси — Березовка — Кудеиха протяженностью 24 километра. Есть и другие насущные проблемы, в том числе нехватка врачей.

— Что ж, будем надеяться, что все эти вопросы будут успешно решаться. С Новым годом вас!

— Спасибо. Поздравляю всех жителей района с Новым годом. Верю в вашу поддержку и желание сделать Ибресинский район комфортным для проживания — все для этого у нас есть.

Фото с сайта Ибресинского района