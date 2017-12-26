В формы льют металл…

Уникальное литейное производство удалось сохранить в глубинке

Пермь, Пенза, Набережные Челны, Нижневартовск, Москва, Уфа — где только не увидишь детали, произведенные Ибресинским литейным заводом. Он создает защитные аноды для нефтепровода, надежные хомуты для спортинвентаря, устанавливаемого на детских площадках, мебельную фурнитуру, полимерные изделия и многое другое.

А начиналось все чуть более 45 лет назад с открытия в Ибресях филиала чебоксарского завода «Электроприбор». Потом несколько раз менялись собственники. Каких только трудностей не претерпел завод за это время. Бывало, что рабочие зарплату не получали по полгода, однако ему удалось не только сохранить производство, но и занять устойчивую позицию на рынке.

— Мы занимаемся литьем алюминия под давлением, одним из самых востребованных процессов обработки металла, из которого под воздействием высоких температур создают прочные и надежные изделия любой, даже самой сложной конфигурации, — рассказал нам директор Сергей Григорьев во время экскурсии по цехам завода. — А также используем традиционные технологии: литье в кокили (металлические формы), песчаные формы и холодно-твердеющие смеси.

Предприятие имеет механообрабатывающее и инструментальное оборудование для изготовления деталей и ремонта инструментальной оснастки. А с 2013 года выпускает полимерные изделия. В целом старается быть конкурентоспособным на российском рынке, ежегодно обновляет ассортимент продукции, не боится сложных заказов. Что очень важно — Ибресинский литейный завод знают как надежного партнера. Завод напрямую работает с предприятиями, крупными промышленными производствами, участвует в совместных проектах, один из которых, кстати, реализуется в сотрудничестве с китайскими производителями. Здесь действительно дорожат тесными партнерскими отношениями, не отказываются и от более мелких заказов местных предпринимателей.

Несмотря на то, что литейное производство само по себе консервативно, на ибресинском заводе стараются раз в два года менять оборудование. В большинстве своем это машины отечественного производства, что скорее преимущество, нежели недостаток, говорят сотрудники предприятия. Ну а если и возникают неполадки, все можно починить — необходимые комплектующие для оснастки и ремонта оборудования завод делает сам.

У станков и литейных машин работают в основном мужчины, хотя есть и труженицы, которым доверяют более кропотливую работу.

— За годы работы у нас сформировался костяк высококвалифицированных рабочих с большим стажем и опытом, но в основном это люди уже зрелого возраста, а вот молодежи мало, — посетовал директор. — Тех, что приходят из техникумов и колледжей, приходится заново обучать, переучивать. Да и работа здесь не из легких, больше для настоящих, ответственных мужчин. Потому и правила на заводе установлены строгие: приходить вовремя, не курить, категорически неприемлемо пьянство. Кто хочет работать, он и зарабатывает неплохо. А кому это неинтересно, надолго не задерживается.

— Когда-то в республике работали десятки предприятий, аналогичных вашему, но изменились времена, многие производства закрылись, как вам удалось избежать этого? — спросили мы напоследок руководителя.

— Действительно, сейчас предприятия, занимающиеся литейным производством, можно пересчитать по пальцам. Все они в Чебоксарах, а вот в районах Чувашии мы, пожалуй, единственные, кто не сдает своих позиций, — согласился Сергей Иванович. — Тут главное, работать, не стоять на месте, быть в поиске. Видеть и чувствовать, как развивается рынок, каковы запросы потребителя. Ну а потом нужно занять определенную нишу и найти своего покупателя.

Елена Марушева

Фото с сайта Ибресинского района

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