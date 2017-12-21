Вложили деньги в дом, а он в руки не дается…

Как не остаться у разбитого корыта

Чебоксарская семья Свиридовых 16 лет назад купила у своей дальней родственницы дом. Супруги возвели пристрой, провели водопровод, обустроили газо- и электроснабжение. Когда все строительные работы были завершены, задумались об оформлении документов…

Но оказалось, родственница никаких прав на участок и тем более на дом не имела. Ее семья построила его рядом со своим еще в начале 90-х. Но к печали Свиридовых, это был самострой.

«Мы даже предположить не могли, что земля им не принадлежит, ведь у дома был даже адрес. Обращались в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду, о выдаче разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, но нам было отказано», — поделилась своими переживаниями Наталья Свиридова.

После смерти мужа у женщины возникли проблемы с наследованием имущества. Пришлось обращаться в суд и доказывать, что она имеет право на жилой дом как наследница после смерти супруга, в силу приобретательной давности. Но ничего не вышло. Истица не доказала в судах первой и апелляционной инстанций, что ей в законном порядке был предоставлен земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, рассказали в Управлении Росреестра по Чувашии, привлеченном в качестве третьего лица по этому делу. Суд также обратил внимание на то, что лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности и не может ею распоряжаться. Такая постройка подлежит сносу.

Основное условие для признания права собственности на самовольно возведенный объект — имеющееся право на земельный участок. У родственницы, у которой Свиридовы приобретали дом, не было прав на его отчуждение ни по какому договору.

Кроме того, в случае со Свиридовой право собственности на дом не могло возникнуть и в силу приобретательной давности. В связи с тем, что он приобретен по сделке, срок приобретательной давности с 2001 года не истек. А доказательств того, что дом принадлежал кому-либо из предшественников на праве собственности, не имеется.

Довольно часты ситуации, когда наследники выясняют, что права на имущество у умершего родителя (родственника) не зарегистрированы, это в лучшем случае, а в худшем — нет вообще никаких документов. Такие строения признаются самостроем. И когда нет документов на землю, даже обращение в суд не всегда поможет узаконить и оформить в собственность самовольную постройку, поясняют специалисты Росреестра.

НА ЗАМЕТКУ

Для регистрации права на жилой дом и другие строения необходим правоустанавливающий документ на земельный участок и разрешение на строительство. А если вы покупаете недвижимое имущество, попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности на каждый объект или получите выписку из реестра недвижимости.

фото pomorland.travel

Когда нет документов на землю и разрешения на строительство дома, можно считать потерянными вложенные в него деньги.