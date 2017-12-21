Не уступил дорогу — наказан рублем

Виновника недавнего ДТП со школьным автобусом оштрафовали всего на 500 рублей.

По решению суда водитель маршрутного микроавтобуса был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ — «невыполнение требований Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения». Решение еще не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Как уже писала «СЧ» (номер от 28.11.2017), инцидент произошел утром 28 ноября на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. Тогда столкнулись 54-я маршрутка и школьный микроавтобус, перевозивший детей с ограниченными возможностями, пострадали десять детей и трое взрослых. В тот же день после оказания медицинской помощи дети были отпущены домой, а вот у перевозившего их водителя диагностировали серьезные травмы.