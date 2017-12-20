АЛЕКСАНДР ЛОГВИНОВ, управляющий отделением Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Банка России

«Банковские карты наравне с наличными деньгами прочно вошли в жизнь граждан. Многие сегодня совершают покупки в Интернете, там же оплачивают ЖКУ, услуги сотовой связи, налоги, рассчитываются с помощью карты в магазинах. При этом кому-то привычнее использовать наличные деньги. Каким платежным инструментом пользоваться, универсального рецепта не существует. Каждый выбирает удобный для себя способ расчетов. Главное, уметь грамотно распоряжаться платежным ресурсом и знать правила защиты своих денег от мошенников: держать при себе как кошелек, так и данные карты».