Ставка ниже — рост выше

18 декабря Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с начальником Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Ларисой Павловой, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Обсуждались ситуация в финансовой сфере и перспективы развития банковского сектора республики. Ситуация на кредитном рынке в Чувашии, как и в целом по России, в текущем году характеризуется ростом активности. Лариса Павлова отметила, что на оживление на рынке кредитования оказало влияние снижение в течение года ключевой ставки Банка России.

Глава республики выразил признательность начальнику Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации за конструктивное взаимодействие. Михаил Игнатьев подчеркнул, что системная работа финансово-кредитных организаций очень важна для региона и кредитования регионального бизнеса, стимулирования региональной экономики.

Отдельной темой обсуждения стали вопросы взаимодействия в области финансового просвещения населения.