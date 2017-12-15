На подиуме — чувашские обряды

Студенты Чебоксарского художественного училища заняли 1-е место на IV Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато 2017».

Победу четверокурсники театрально-декорационного отделения под руководством преподавателя Ольги Голованевой одержали в номинации «Лучший славянский костюм» с коллекцией Russian soul («Русская душа»), за что получили главный приз — статуэтку богини Ники.

Особенность «Этно-Эрато 2017» — введение номинации «Лучший этнический сценический костюм в действии» (хореография, отрывки из спектакля, вокальное сопровождение). Именно эта номинация стала самой многочисленной — было показано 32 коллекции, одна из которых, «Юрату юрри» («Песнь любви»), заняла 3-е место. Ее авторы — тоже молодые модельеры из Чебоксарского худучилища, о которых недавно писала «СЧ» (номер от 30 ноября). Свой показ они провели в виде свадебных обрядов.

В этом году в конкурсе «Этно-Эрато» приняли участие художники-модельеры из 50 регионов России, а также Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Украины, Монголии и Индии.