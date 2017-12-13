Новое качество подготовки

В соответствии с поручением Президента России за последние два года в семи регионах страны созданы Межрегиональные центры компетенции как образцы колледжей будущего мирового уровня. Их задача — достижение нового качества подготовки выпускников по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям. Они должны стать лидерами в продвижении современных технологий в образовательную практику.

Этими словами министр образования и науки России Ольга Васильева открыла 11 декабря заседание Координационного совета по модернизации системы подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

В заседании в режиме видеоконференцсвязи принял участие Глава Чувашии. Михаил Игнатьев рассказал о работе Межрегионального центра компетенций в области автоматизации, радиотехники и электроники на территории Чувашской Республики. «На создание условий для подготовки специалистов, которым в будущем предстоит развивать экономику региона и страны, направлены колоссальные средства — почти 600 млн рублей, из которых 82% (почти 500 млн рублей) — это средства федерального и регионального бюджетов. Это огромные инвестиции в человеческий капитал», — сообщил руководитель региона.

Межрегиональный центр компетенций дважды становился площадкой для проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы». В 2017 году на базе тренировочного полигона прошли отборочные соревнования на право участия в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям «Электроника» и «Лабораторный химический анализ». Кроме того, на базе полигона было проведено три тренировки сборной России по компетенции «Электроника» для участия в мировом чемпионате в Абу–Даби в этом году.

«Самое главное, что у наших студентов, молодых граждан России, пробуждаются патриотические чувства, у них появляется интерес к выбранной профессии, трудовой и научной деятельности. Нам важно с учетом инновационного производства, растущей производительности труда увеличить и доходы молодых людей», — считает Глава Чувашии.

Завершая выступление, Михаил Игнатьев поблагодарил Ольгу Васильеву за всестороннюю поддержку системы образования Чувашии и постоянное внимание к системе профессионального образования, сообщает пресс–служба Администрации Главы республики.

Фото Максима Васильева из архива редакции: Только на прошлой неделе в республике завершился VI Региональный (открытый) чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а вчера уже стартовал II Региональный чемпионат JuniorSkills в Чувашии, в котором участвуют школьники. На состязаниях ребята покажут свое умение работать на станках с числовым программным управлением, создавать роботов, управлять ими, а в последний соревновательный день 14 декабря запустят мини-ракеты, сделанные собственными руками.