Бал дошколят в Чебоксарах признан Национальным событием года

Крошки в вальсе

Эта информация появилась на официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com — федерального проекта о лучших туристических событиях России, созданного по инициативе Министерства культуры РФ в рамках продвижения российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России».

Одним из критериев для определения списка ТОП-200 «Национальное событие года» в этом году стало народное голосование. За пять дней, пока оно длилось, за Бал дошколят было отдано более 15000 голосов. Теперь событие получит активную информационную поддержку в рамках проектов Национального календаря EventsInRussia.com как на внутреннем, так и на международном рынках.

Напомним, впервые Бал дошколят в столице Чувашии прошел в 2016 году в последний день мая. Тогда торжественно отметить переход из детсадовского возраста в школьный, сознательный собрались 100 юных танцевальных пар. В этом году выпускной бал детсадовцев приобрел поистине грандиозный размах — его участниками стали около тысячи девочек и мальчиков. Блистательная церемония очень напоминала первый бал Наташи Ростовой из «Войны и мира» Льва Толстого, была красивой и крайне трогательной.