Тепло еще не везде

РЕМОНТ НАЧАЛСЯ ВМЕСТЕ С ОТОПИТЕЛЬНЫМ СЕЗОНОМ

По состоянию на 9 утра вчерашнего дня готовность Чувашии к отопительному сезону составляла 92,8%. Пуск тепла завершен в Ибресинском, Янтиковском, Красночетайском, Порецком, Урмарском районах, городах Алатырь и Канаш. Не мерзнут в большинстве детских садов и школ республики (97,6%), учреждений здравоохранения (96,9%), культуры (71,7%) и спорта (96%).

Более чем 90-процентный уровень готовности по пуску тепла — в Алатырском, Вурнарском, Канашском, Красноармейском, Козловском, Шемуршинском районах, городах Чебоксары и Новочебоксарск.

Тепло подано в 3801 многоквартирный дом с централизованной системой отопления (94,6%). По данным Минстроя республики, по одному неподключенному дому осталось в Вурнарском, Красночетайском районах, Новочебоксарске, и двенадцать домов — в Чебоксарах. Самые низкие проценты пуска тепла у Мариинско-Посадского, Цивильского, Шумерлинского, Чебоксарского районов.

Могла бы числиться в «отличниках» и Шумерля. Но 4 октября в 8 утра была прекращена поставка природного газа для потребителей этого города и части Шумерлинского района. Причиной происходящего стали ремонтные работы на газораспределительной станции около Шумерли, и они, как заверили корреспондента «СЧ» в Минстрое, проводились в соответствии с утвержденным планом-графиком. В итоге работа 13 котельных была остановлена, и потребители остались без тепла и горячей воды. В числе прочих были отключены от тепла три фельдшерско-акушерских пункта и один офис врача общей практики, школа в деревне Шумерля. Поставка бытового газа для приготовления пищи при этом не прекращалась.

В этот же день для контроля за ремонтом в Шумерлю выезжал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Максим Иванов. 4 октября в 23.30, сообщили в министерстве, ремонт на газораспределительной станции был закончен, и специалисты приступили к подключению объектов к теплу. Все 13 котельных вновь начали получать газ и возобновили работу. И как отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Шумерли Андрей Таланов, отопление вернулось на все отключенные на время ремонта объекты.

Фото Олега Мальцева: Колесо отопительного сезона постепенно раскручивается.