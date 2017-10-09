Помогут в службе 112

А ЕСЛИ НАДО, ВЫЗОВУТ И «СКОРУЮ», И ПОЖАРНЫХ

«Здравствуйте! Служба 112, чем могу помочь?» — старший оператор Центра обработки вызовов 112 Сергей Петухов собран и спокоен. Его задача — принять звонок, заполнить карточку вызова (что и где произошло, откуда, от кого поступил сигнал) и переадресовать ее экстренным службам.

— Кто-то в состоянии стресса не может сориентироваться, как дозвониться с сотового к газовикам или в полицию, — объясняет Петухов. — Тогда и приходит на помощь служба 112. И если, к примеру, где-то горит — мы сами вызовем и «скорую», и пожарных.

По словам Сергея, у операторов есть двадцать секунд на то, чтобы взять трубку, и чуть больше двух минут, чтобы выяснить подробности происшествия. А сложно ли контактировать с людьми, находящимися в трудной ситуации? «Да нет, несложно, — отвечает старший оператор, — помогает опыт работы диспетчером в службе 01».

…На этой неделе в Чебоксарах начал работать в тестовом режиме Центр обработки вызовов 112. В прошлом году в рамках федеральной целевой программы на его оснащение выделили более 19 млн рублей — было закуплено необходимое оборудование и проведены пусконаладочные работы. А после государственных приемочных испытаний, в декабре этого года, позвонить по единому номеру сможет любой житель Чувашии: система заработает в полную силу. Всего, как рассказал начальник центра Сергей Васильев, здесь будут трудиться семнадцать специалистов (операторы, психологи, переводчики, технический персонал). При этом кто-то из операторов смены обязательно должен владеть чувашским языком и кто-то?— языками народов соседних республик, татарским, например, или мордовским…

На днях чебоксарский Центр обработки вызовов 112 посетил заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. Внедрение системы вызова экстренных служб по единому телефонному номеру 112 является важной государственной задачей, отметил он. Она позволит организовать прием и обработку информации обо всех происшествиях по принципу «одного окна» и тем самым существенно сократить время от момента поступления вызова до оказания реальной помощи. «Нужно учесть, что любые системы имеют переходный период, — предостерег замминистра. — Если вы закончите опытную эксплуатацию и перейдете на промышленную, это не значит, что можно расслабиться. Мировая практика показывает, что переходный период может занять лет пятнадцать-двадцать. Скажем, наше поколение, привыкшее «бить» о землю огнетушители (а раньше они работали именно так), действует подобным образом до сих пор. Хотя для работы огнетушителя давно уже нужно лишь выдернуть чеку. Вот так и здесь».