Миллион за молчание…

По инициативе прокуратуры Цивильского района потребительское общество оштрафовано на 1 млн рублей за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что заведующая магазином «Органика» Цивильского районного потребительского общества в октябре 2014 года передала от имени и в интересах названного юридического лица председателю республиканской общественной организации по защите прав потребителей деньги, чтобы уйти от ответственности за выявленные нарушения законодательства в деятельности торговой точки.

Районный прокурор возбудил в отношении райпо дело об административном правонарушении. За незаконное вознаграждение от имени юридического лица общество и заплатит миллион рублей.

Ранее суд признал бывшего председателя указанной выше общественной организации виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба потерпевшим, а также в коммерческом подкупе (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации, денег за бездействие в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением). Суд приговорил ее к нескольким годам колонии общего режима и к крупному штрафу.