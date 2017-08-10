Театры отметят круглую дату

В РУССКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ И ТЮЗЕ ИМЕНИ МИХАИЛА СЕСПЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ СБОР ТРУППЫ

Сейчас театры не уходят в отпуск и не возвращаются с каникул одновременно, как это было раньше, рабочий график каждый коллектив выбирает самостоятельно.

И все же, как правило, отпускное «окно» артистов приходится на пик лета, а начало подготовки к новому сезону — на летний закат. На днях сразу в двух театрах Чебоксар коллективы собрались обсудить планы на предстоящий театральный год.

Причем у этих двух театров будущие сезоны — юбилейные. Русский драматический отметит 95 лет со дня основания, а ТЮЗ имени Михаила Сеспеля — 85-летие.

Русская драма свой юбилейный год откроет 6 сентября премьерным спектаклем прошлого сезона «Венецианские близнецы» по пьесе Карло Гольдони. Эту искрометную постановку Владимира Красотина уже успели полюбить зрители. А на 21 сентября намечена премьера комедии «Любовью не шутят» Альфреда де Мюссе, к работе над которой приступил режиссер Сергей Юнганс. Пьеса эта написана в середине 19 века в жанре трагического водевиля. Хотя финала написано два, и какой из них выберет постановщик — пока интрига. В октябре у театра намечены обменные гастроли с Мордовским государственным национальным драматическим театром. А до Нового года в планах еще и порадовать маленьких зрителей. Для этой цели выбрана музыкальная сказка «Царевна-лягушка».

ТЮЗ также открывает сезон в сентябре. И до конца 2017 года здесь собираются осуществить две постановки: комедию для молодежи и взрослых «Сирень çеçкене ларсан» по пьесе Николая Сидорова и новогоднюю сказку для детей. Главным же ближайшим событием в театре для детей и молодежи станет II Межрегиональный фестиваль национальных молодежных театров и ТЮЗов «Сказочная палитра», который состоится с 20 по 24 ноября и пройдет при финансовой поддержке Союза театральных деятелей России. Второй фестиваль авторы проекта посвятили теме игры и театральной педагогике. Актуальным для коллектива, обретшего в прошлом году свой дом в бывшем кинотеатре «Сеспель», остается строительство сцены. По словам директора театра Елены Николаевой, вопрос сегодня важнейший и находится на контроле Минкультуры республики.

Фото автора: В комедии «Венецианские близнецы» Александр Смышляев сыграл сразу две главные роли.