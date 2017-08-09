В основе истории — судьбы детдомовцев

БУДУЩИЙ ФИЛЬМ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В КОНКУРС ЧМКФ

На киностудии «Беларусьфильм» начались съемки фильма с рабочим названием «Тум даби дам».

Лента будет снята в редком для современного кинематографа, но весьма востребованном на рынке жанре семейного кино. Режиссером выступает лауреат Государственной премии СССР и «Золотого орла» Вячеслав Никифоров. Соавтором сценария стал наш земляк, писатель и режиссер Дмитрий Михлеев.

Как рассказывает сам Дмитрий Никанорович, в конце 80-х годов прошлого века, в разгар борьбы с «зеленым змием», ему удалось выпустить на экраны документальный фильм «Интернат ты наш…» про детдомовцев, сирот при живых родителях-алкоголиках. Оператором в картине, кстати, был также наш земляк, чебоксарец Юрий Плющев. Фильм получился резонансным, его показали по центральному телевидению в программе «Документальный экран», которую вел Роберт Рождественский. Причем перед показом известный поэт обстоятельно беседовал с автором картины.

Фильм был представлен в редакции журнала «Искусство кино», а также на Центральной студии документальных фильмов и собрал весьма солидное количество призов на фестивалях. Тогда у режиссера Вячеслава Никифорова и возникла идея снять игровой фильм про мальчика-вундеркинда из школы-интерната. И он пригласил автора нашумевшей документальной ленты выступить соавтором-сценаристом.

Теперь фильм уже в запуске, прошел кастинг и утверждение актеров. На главные детские роли утверждены участники детских шоу Артем Венгерович и Даша Киреева. Определены и объекты съемок. К радости соавтора, режиссер выбрал тот самый интернат, в котором Дмитрий Михлеев снял свой документальный фильм. С Вячеславом Никифоровым наш земляк сотрудничает не впервые.

— В 1992 году он снял художественный фильм «Душа моя Мария» по моей пьесе «Микола Угодник», — рассказывает писатель и режиссер. — Картина о планетарной аварии в Чернобыле.

Кинопремьера планируется в конце года. Дмитрий Михлеев пообещал, что выйдет с предложением о включении этой картины в программу Чебоксарского кинофестиваля в 2018 году.

Валерий Алексеев