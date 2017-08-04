В ролях — ребята из чебоксарской гимназии № 5

В Чувашии состоятся съемки полнометражного документального фильма «Каникулы в Историю. Чувашия».

Идея проекта принадлежит Фонду «Институт ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)». Его президент Елена Ульянова, будучи 9 июня в Чебоксарах, побывала в гимназии № 5, а уже 21 июня фонд принимал делегацию из Чувашии. Представители обеих сторон обозначили первые этапы совместной работы сразу по нескольким направлениям и решили, что базой для них станет гимназия № 5. Эта школа уже работает по темам, которые близки «Рыбаков Фонду»: образование, социальная поддержка и развитие предпринимательства.

Фильм будет направлен на популяризацию культурного наследия и истории Чувашии, ее туристических объектов и так далее. Главную роль в картине сыграет народный артист России Александр Галибин, а на роли соведущих прошли кастинг ребята из пятой гимназии.

Съемки состоятся с 7 по 15 августа текущего года.