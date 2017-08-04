Работающим пенсионерам пересчитали пенсии

С первого августа пересчитаны страховые пенсии 87 тыс. работающим пенсионерам Чувашии, сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда.

Перерасчет проведен в беззаявительном порядке, как того требует пенсионное законодательство. Во внимание брались уплаченные работодателями взносы за 2016 год, не учтенные при назначении и предыдущем перерасчете пенсии. Прибавка у каждого пенсионера носит индивидуальный характер, но не может превышать 3 пенсионных баллов (статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»). Средний размер увеличения составил 142 рубля, максимальный размер увеличения — 235,74 руб., что соответствует стоимости 3 пенсионных баллов в 2017 году, отметили в ведомстве.