Пример для молодежи

Вчера Глава Чувашии Михаил Игнатьев на Красной площади в Чебоксарах принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Воздушно-десантных войск России.

Глава республики поздравил воинов-десантников и ветеранов ВДВ с праздником, а также выразил признательность Чувашскому республиканскому отделению Межрегиональной общественной организации «Союз десантников», его председателю Игорю Кашаеву и региональному отделению ДОСААФ России за значимый вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

«Десантники неизменно демонстрируют особую закалку, стойкость и сплоченность. На вас смотрят дети, подростки и призывники. Мы вместе с вами должны продолжать воспитывать достойное молодое поколение в духе любви к Родине, верности воинскому долгу и Отчизне», — подчеркнул он.

Руководитель региона обратил внимание, что строительство нового Чувашского кадетского корпуса ПФО позволит вывести подготовку кадетов в республике на качественно новый уровень, расширит возможности для воспитания, обучения и подготовки будущих офицеров для Воздушно-космических сил России, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.