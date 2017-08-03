Поможет народное средство

В прошлом выпуске рубрики «Садоводам-огородникам» рассказывали, как нужно бороться против ложной мучнистой росы (пероноспороза) огурцов с помощью медьсодержащих препаратов.

Но сейчас огурцы активно плодоносят, и использовать синтетические фунгициды нежелательно, поскольку большая часть химических элементов накапливается в кожуре зреющих огурчиков. Для себя я открыла эффективное народное средство против этой коварной болезни и хочу поделиться им с читателями газеты.

Как-то прочитала, что пораженный мучнистой росой крыжовник можно лечить настоем прелого сена. В прошлом году решила это средство попробовать на огурцах, ведь вреда не будет. Опрыскала их сенным настоем три раза с недельным перерывом — и зазеленели они, повеселели. Урожай собирали до конца сентября.

Настой лечебный делаю так: в небольшую бочку закладываю прелое сено на половину емкости и заливаю водой, настаиваю 2-3 суток, процеживаю и опрыскиваю. И никакой химии!

А еще бороться с ложной мучнистой росой огурца можно при помощи обычной зеленки. Раствор для опрыскивания готовила так: на ведро воды добавляла 10 мл зеленки, 2 л сыворотки (можно использовать и молоко) и 50 г мочевины.

За сезон огуречные грядки обрабатывала три раза. Первый раз – когда растения начинали цвести, второй и третий — с интервалом в неделю. Результатом всегда оставалась довольна.

Елена Сергеева, Моргаушский район

Фото parus-school.ru: Для профилактики заболеваний растения огурцов можно поливать раствором йода (10 мл на 10 л воды).