«Подкидыши» получили право на пенсию

Президент России подписал закон о пенсионном обеспечении детей, родители которых неизвестны.

Закон был разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда. Раньше дети, родители которых неизвестны, оказывались в неравном материальном положении по сравнению с детьми-сиротами. Законодательство не предусматривало установление им пенсии по случаю потери кормильца, поскольку юридически «подкидыши» никогда не имели ни одного из родителей. И после достижения 18-летия они выходили во взрослую жизнь без малейших накоплений.

Согласно новому закону с 1 января 2018 года детям, найденным, подкинутым или оставленным матерью в роддоме, будет выплачиваться такая же пенсия, что и круглым сиротам. Сегодня ее размер составляет 10068 руб. 53 коп. (ежегодно индексируется с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России).

Днем возникновения права на выплаты станет дата составления записи акта о рождении. Начисляться пенсия будет до достижения 18 лет, а студентам, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях, – до 23 лет. В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа следующего месяца после регистрации этого факта.

НАША СПРАВКА

Пенсии по потере кормильца выплачиваются в России с 1956 года. Сегодня к числу подкидышей в стране относятся примерно четыре тысячи ребятишек. По словам одного из авторов нового законопроекта, председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, цифра постоянно меняется, поскольку для многих детей находятся приемные семьи.