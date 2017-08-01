С кейсом в летнюю школу

На прошлой неделе в Чувашии начала работу летняя школа «Наноград-Ч». Нынче она проходит в республике уже в пятый раз.

«Наноград-Ч» проводится в том же формате, что и ставшая уже знаменитой российская летняя школа «Наноград» — один из проектов программы «Школьная лига РОСНАНО», сообщают в Минэкономразвития республики. Чувашия стала первым регионом России, реализующим этот проект на республиканском уровне.

Базой для летней школы в этом году выбран лагерь «Звездный» в Цивильском районе. За «парты» «Нанограда» сели несколько десятков молодых людей, в том числе старшеклассники, ставшие победителями и призерами олимпиад по техническим и естественнонаучным предметам.

Ключевая тема нынешней летней смены посвящена машиностроению и электротехнике. В торжественной обстановке участники «Нанограда-Ч» получили «кейсы» — задания от высокотехнологичных предприятий и компаний, над которыми они будут работать в течение десяти дней. Кроме того, в «Нанограде-Ч» откроются выездные мастерские детского технопарка «Кванториум».