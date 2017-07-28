Любишь страну — учи этнографию

Большой этнографический диктант в 2017 году пройдет 3 ноября. Дата была озвучена на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, которое состоялось 20 июля в Йошкар-Оле.

Организаторы ожидают, что нынче география диктанта расширится еще больше, выйдет за пределы России. «Русский язык и интерес к российской культуре объединяют людей, и это не зависит от того, кто и где находится», — отметил представитель Общества русской культуры Удмуртской Республики Максим Фефилов. Успешный проект организаторы — Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), Институт этнологии и антропологии РАН, Министерство национальной политики Удмуртии, АНО «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация антропологов и этнологов» и Российской государственной библиотеки?— планируют сделать ежегодным, приуроченным ко Дню народного единства.

Напомним, Большой этнографический диктант впервые прошел в октябре прошлого года во всех 85 субъектах России, а также в Турции и Швейцарии. Участниками акции стали почти 90 тысяч человек, из них 35 тысяч писали диктант очно и более 50 — он-лайн. В Чувашской Республике в Большом этнографическом диктанте принял участие 861 человек, всего было организовано 7 площадок. Средняя оценка за диктант по республике составила 57,3 балла из 100 возможных, по стране — 53,5. Лучше всех в народах России разбираются жители Татарстана — 81,3 балла.