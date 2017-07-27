В лагере интереснее, чем «в телефоне»

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО

В детских загородных лагерях Чувашии в самом разгаре третья смена. Свежий воздух, интересные занятия, новые друзья — с утра и до позднего вечера день ребят расписан буквально по минутам. Во вторник Глава республики Михаил Игнатьев пообщался с детьми, отдыхающими в лагерях Моргаушского района.

Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» укрыт в тени густых лесов. Многим родителям он известен как хорошая здравница. В течение года здесь оздоравливается более 3500 детей с различными заболеваниями. А летом, вот уже 17-й год подряд, санаторий на десять дней превращается в одну большую танцплощадку. На его базе Федерация танцевального спорта Чувашии проводит сборы юных спортсменов со всей страны под названием «Танцевальное лето».

В этот раз участниками профильной смены стали 234 человека из 9 регионов страны. Среди них — 44 танцора из Чувашии, для одиннадцати из них, находящихся в трудной жизненной ситуации, федерация выхлопотала бесплатные путевки.

Во время приезда Михаила Игнатьева у танцоров шли тренировки. В актовом зале занималась младшая группа. «Я из Зеленодольска», «Я из Москвы», «Я из Кемерово», — наперебой представлялись юные дарования, а затем продемонстрировали гостям танцевальные движения. В спортзале, на специально застеленном паркете, пары танцевали квикстеп под зорким оком Александра Захарова, судьи всероссийской категории. А на новой спортплощадке под открытым небом атлетического вида парни и девушки лихо выполняли элементы боевой аэробики тайбо. «На сборы приезжают ведущие танцоры — действующие чемпионы России, мира, мастер-классы для них дают также ведущие тренеры из России и ближнего зарубежья», — сообщил руководитель смены, тренер чебоксарской детско-юношеской спортивной школы № 1 Сергей Фомин.

Михаил Игнатьев заглянул в комнаты жилого корпуса, поинтересовался условиями размещения, узнал, чем кормят детей в столовой. «Особое внимание мы уделяем диетическим блюдам, прививаем культуру питания, — рассказала главный врач санатория Елена Гурьева. — Дети дома есть суп не приучены, здесь переучиваем». «Питание в санатории пятиразовое, дети довольны. Свежие продукты поставляются в столовую ежедневно — мясо, например, из Батыревского района», — уточнила шеф-повар Светлана Елимова.

В лечебном блоке Главе Чувашии показали кабинеты электросна, водолечения, бальнеогрязелечения. Есть здесь собственная лаборатория, медицинские кабинеты оснащены всем необходимым современным оборудованием. «Мы применяем более 50 методов лечения. По итогам второй летней смены выраженный оздоровительный эффект отмечен у 98,9 проц. детей», — сказала Елена Гурьева.

Не осталась без внимания и территория санатория. К началу летних смен ее обработали от клещей и комаров. Под любимое развлечение детей — пионерский костер — в санатории оборудовали специальную костровую площадку. Кострище обнесли решеткой, а саму площадку выложили брусчаткой. «Все по ГОСТу», — пояснили гостям.

Как рассказала главный врач, ежегодно в «Лесной сказке» укрепляется материально-техническая база. В прошлом году, например, провели капремонт первого этажа лечебного блока. Там создали безбарьерную среду для отдыха детей-инвалидов. В этом году предстоит замена окон в 4-этажном корпусе. Больше 14 млн рублей выделено учреждению на строительство новых биологических очистных сооружений в соматическом отделении «Алый парус».

По словам главврача, строительство объекта позволит не только обеспечить экологическую безопасность в бассейне реки Волга, но и усилить мощность санатория, увеличить охват детей санаторно-курортным лечением.

Проходя по дорожкам, Михаил Игнатьев обратил внимание на неработающий бассейн. Как пояснила Елена Гурьева, на этом месте появится крытый бассейн, его проект уже готов. Заметил руководитель региона и устаревшие мусорные баки, которые можно было бы обновить. Не помешало выкорчевать и пеньки спиленных деревьев, а на освободившемся месте оборудовать новые площадки.

Недалеко от «Лесной сказки» — санаторно-оздоровительный комплекс «Солнышко». Сейчас там отдыхают 342 ребенка, в основном это дети из Чувашии. В лагере с первых секунд попадаешь в особую атмосферу. Вот, сев в круг, ребята поют песню под гитару, рядом отряд разучивает танец, другой — занят игрой.

Михаил Игнатьев зашел в круг к поющим. «Сейчас у нас песенный мастер-класс, потом общелагерный флешмоб, а затем обед», — отрапортовал вожатый Алексей Потрикеев, выпускник стройтехникума. Как рассказал молодой человек, на 36 ребятишек в их отряде приходится трое взрослых. Два года назад Алексей прошел обучение в Школе вожатского мастерства и с тех пор каждое лето работает с детьми. Кстати, подготовке вожатых уже давно в республике уделяется повышенное внимание. К детям допускают лишь тех, кто прошел специальную подготовку. В этом году такое обучение прошли 520 человек.

В «Солнышке» тоже есть профильная смена: 85 школьников стали участниками «Летней школы предпринимательства». Для ребят молодые бизнесмены проводят мастер-классы по основам экономики, учат составлять бизнес-проекты, советуют, как открыть свое дело. Михаил Игнатьев поинтересовался, в какой сфере ребята хотели бы организовать бизнес. «Я хочу заниматься продажей качественных кроссовок», — ответил один из них. «А у меня уже есть свое дело: я делаю браслеты на заказ», — сказала другая участница. Глава республики похвалил ребят за стремление зарабатывать своим трудом.

На уличной площадке другая группа «бизнесменов» занята разработкой туристических маршрутов по республике. «В Моргаушском районе есть памятник природы, старейший дуб Чувашии. Мне кажется, туристам было бы интересно его увидеть», — рассуждает серьезный молодой человек.

Проходя мимо стадиона, Глава Чувашии поприветствовал мальчишек, увлеченно игравших в футбол. «Я за вас болею!» — воодушевил он футболистов. А на обратном пути поинтересовался, забили ли они гол, и понаблюдал за игрой.

Кстати, как рассказали в лагере, на время смены мобильные телефоны ребят хранят в отдельном сейфе. Когда есть столько интересных дел, они детям ни к чему.

ПОДРОБНО

В первую и вторую смены в загородных лагерях в Чувашии отдохнули 9083 ребенка. В третью смену, по предварительным данным, заехало более 4600 детей. С начала года различными формами оздоровления, отдыха, занятости охвачено 54679 детей. На особом счету — отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в 2017 году планируется охватить отдыхом и оздоровлением свыше 102 тыс. детей (65 проц. От общего количества школьников).

На финансирование оздоровительной кампании предусмотрено 459,11 млн рублей.

Все лагеря в республике оборудованы «тревожными» кнопками и системами видеонаблюдения. Для работы в детские загородные организации направлены 33 врача и 69 медсестер.

Фото автора: Ребята рассказали Главе республики Михаилу Игнатьеву о жизни в лагере и показали, чему научились за время смены.