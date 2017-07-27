Единовременная выплата — через пять лет

Ровно пять лет прошло с момента начала выплат за счет средств пенсионных накоплений. За это время их получили почти 100 тысяч жителей республики, общая сумма выплат составляет более 1,7 млрд рублей.

Как уточнили в республиканском отделении Пенсионного фонда, большинству пенсионеров выплачена сразу вся сумма пенсионных накоплений, поскольку при расчете накопительная пенсия не превысила 5% от общего размера пенсии. Так, единовременную выплату получили более 99% обратившихся, средний размер выплаты составил 21 тыс. рублей.

Срочная пенсионная выплата установлена 208 участникам Программы софинансирования пенсии, средний размер — 1046 рублей в месяц. Такому же количеству граждан назначена накопительная пенсия, ее средний размер — 510 руб. в месяц.

В отделении напоминают, что если раньше пенсионер за единовременной выплатой мог обращаться ежегодно, то с 2015 года — раз в пять лет. То есть гражданам, обратившимся за пенсионными накоплениями в 2015 году и получившим их в виде единовременной выплаты, следующая единовременная выплата может быть произведена не раньше 2020 года.

Данное изменение в первую очередь касается участников Программы государственного софинансирования пенсии, являющихся пенсионерами.