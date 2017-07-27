При наличии стажа не менее 13 лет и 23,5 балла

Слышала, что изменились требования для выхода на пенсию по старости. Я 1967 года рождения. Официально работала 10 лет, остальные 18 лет торгую на рынке без документального оформления. Во сколько лет я пойду на пенсию?

Ирина И., вопрос с сайта «Советской Чувашии»

Действительно, согласно Федеральному закону «О страховых пенсиях», который вступил в силу с 1 января 2015 года, изменились требования к минимальному стажу — он ежегодно увеличивается на 1 год и к 2025 году составит 15 лет. Также добавилось новое условие — наличие минимально необходимого количества пенсионных баллов. В переходный период требования растут ежегодно на 2,4 балла, и к 2025 году требуемый минимум составит 30 баллов.

В 2017 году для назначения страховой пенсии необходимо 8 лет стажа и 11,4 балла. Общеустановленный возраст для выхода на пенсию остался прежним — 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин.

Пенсионные баллы рассчитываются из страховых взносов, которые перечисляют в Пенсионный фонд работодатели за работников, а индивидуальные предприниматели и другие категории самозанятого населения уплачивают за себя самостоятельно. Важно, что при расчете баллов учитывается официально выплачиваемая зарплата.

Также пенсионные баллы начисляются и за социально значимые периоды: уход за детьми до достижения полутора лет, за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, 80-летним престарелым, служба в армии. Эти периоды включаются и в страховой стаж.

Женщины 1967 года рождения достигнут пенсионного возраста в 2022 году. Страховая пенсия им будет назначена при наличии стажа не менее 13 лет и 23,4 балла. Если стажа и пенсионных баллов недостаточно, будет назначена социальная пенсия (женщинам — с 60 лет, мужчинам — с 65 лет), пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда.