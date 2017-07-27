Прокуроры в лес пошли

В первом полугодии прокуроры республики выявили 175 нарушений лесного законодательства. В том числе факты незаконной заготовки древесины, ненадлежащего обеспечения пожарной безопасности в лесах.

В Комсомольском районе, например, в ходе проверки ООО «Комсомольскагропромхимия» установлено, что арендатором лесного участка не исполнены требования проекта освоения лесов в части противопожарных мероприятий. Отсутствовали минерализованная полоса и противопожарный инвентарь, лесной участок не был очищен от порубочных остатков.

В отношении юридического лица и его руководителя прокурор района возбудил дела об административных правонарушениях, внесено представление об устранении выявленных нарушений. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.

Прокуратура Ядринского района в ходе сверки данных о заготовке древесины выявила признаки преступления в действиях работника одного из подведомственных Минприроды Чувашии учреждений. Установлено, что участковый лесничий БУ «Ядринское лесничество», используя служебное положение, составил подложный договор купли-продажи лесных насаждений. Полученная древесина в объеме 115 куб. м в дальнейшем была им продана. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Повышенное внимание прокуроры уделяют выявлению и пресечению нарушений при транспортировке древесины. Установлено четыре факта перевозки лесоматериалов без документов, подтверждающих легальность их происхождения. Виновные лица по постановлениям прокуроров привлечены к административной ответственности, законность заготовки древесины проверена правоохранительными органами. К примеру, в Моргаушском районе установлен факт перевозки более 60 куб. м лесоматериалов (липа) без сопроводительных документов. По этому факту в отношении юридического лица, организовавшего перевозку древесины, возбуждено административное дело, организация оштрафована.

Всего за минувшее полугодие в адрес нарушителей лесного законодательства внесено 58 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечены 46 виновных лиц, к административной — 27, в суды направлено три иска. По прокурорским материалам возбуждено четыре уголовных дела.