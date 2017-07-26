ИРЕК ШАРИПОВ, директор Дома Дружбы народов, депутат Госсовета Республики Татарстан:

«Роль праздников очень большая. Все праздники — чувашский Уяв, марийский Семык, удмуртский Гырон-Быдтон — важные информационные поводы для привлечения интереса аудитории к этническим вопросам. Например, чувашский Уяв — один из праздников в Татарстане, который проводится при поддержке государства, сегодня собирает всех лидеров чувашских организаций в одном месте. В Татарстане их более 20.

Уяв вообще считается масштаба СНГ — туда из разных концов бывшего Советского Союза чуваши съезжаются. Он самый масштабный праздник чувашей в России, даже в самой Чувашии такого масштаба нет. Мы можем этим гордиться».