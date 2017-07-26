Дороги должны служить долго

В ЧЕБОКСАРАХ ПРИ ИХ РЕМОНТЕ ОРГАНИЗОВАН СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

В столице Чувашии вовсю реализуется приоритетный проект Минтранса России «Безопасные и качественные дороги». Уже завершены работы на 15 объектах, еще на трех они ведутся. Дорожники работают, не считаясь со временем суток, стараются по максимуму использовать каждый погожий денек.

«Никогда еще в городе столько средств не выделялось на восстановление дорожного полотна, как в этом году, — 737 миллионов рублей. А потому и степень контроля за их расходованием решено было усовершенствовать», — сказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, сопровождавший председателя правительства Чувашии Ивана Моторина и министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Иванова в ходе рабочей поездки по городским улицам.

По словам сити-менеджера, теперь за качеством работ следят не только профессионалы, в распоряжении которых находится специальная лаборатория, но и общественники. Они постоянно бывают на стройплощадках и данные выкладывают в соцсетях для широкого ознакомления. А окончательную оценку работе дорожников выставляют… биатлонисты.

В ходе рабочей поездки Иван Моторин смог убедиться в этом лично. Спортсмены проехали на лыжероллерах по только что заасфальтированной улице Патриса Лумумбы. Опыт приемки дорог у ребят и девчат уже есть, качество они определяют по уровню вибрации. «Полотно в норме и ровнее, чем на Московском мосту», — отрапортовал кандидат в мастера спорта Антон Васильев.

В прежние времена, чтобы оценить качество дороги, на панель приборов автомобиля или капот ставили стакан с водой. Не расплещется вода — все отлично, а если прольется, то могли и рублем наказать. К слову, в оплате труда дорожников тоже произошли изменения. Подрядчик всю сумму, положенную по контракту, получает только после окончательной сдачи объекта в эксплуатацию, а до того — лишь средства на текущие нужды, 30-40 процентов от договорных обязательств. И это тоже делается в интересах качества дорог, а значит, и горожан.

Неравнодушных к судьбе города людей у нас много. Вот и в ходе инспектирования дорожных работ на пересечении улиц Гагарина и 50 лет Октября директору ООО «Воддорстрой» Анатолию Федорову пришлось ответить на ряд вопросов жителей близлежащих домов. В том числе по работе ливневой канализации и переносу остановочных павильонов на новые места. «И дождевая вода теперь пойдет куда надо, и пешеходный переход станет безопаснее», — заверил Анатолий Николаевич.

Иван Моторин и участники рабочей поездки посетили также дворовую территорию, расположенную между домами № 34, 36, 38, 40 и 42 по улице Гузовского и домом № 15 по улице Максима Горького. Здесь вот-вот должны начаться работы по благоустройству. Двор оснастят малыми архитектурными формами, выделят парковочные места, смонтируют освещение и многое другое.

Комфорт наводится в рамках проекта «Городская среда», инициатором которого выступила партия «Единая Россия». Местные жители, собравшиеся вокруг гостей, рассказали, что все 1650 человек, объединенных общим двором, участвуют в благоустройстве двора по методу софинансирования. Люди собрали по 8 рублей с 1 метра жилой площади квартиры — это 3 процента от требуемой суммы. Лепта незначительная, но ценная.

Были и просьбы. Ивана Моторина попросили выделить средства на асфальтирование дороги, пролегающей между улицей Гузовского и фасадами их домов. Дорога вся в выбоинах, и автомобилисты часто проносятся по двору, распугивая детвору. И еще надо бы проложить тротуар, а для этого провести вырубку старых деревьев. Председатель правительства обратил на это внимание глав города Чебоксары и Московского района с тем, чтобы включить ремонт указанной дороги в проект «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год. А пешеходный тротуар сделают уже в этом году.

Последним дорожным объектом на рабочем маршруте Ивана Моторина и сопровождающих стал проспект 9-й пятилетки. Беседа с директором фирмы-подрядчика Валерием Атроховым была у премьера недолгой, но предметной. Участок дороги стоимостью в 68,5 миллиона рублей надо сдать ко Дню города Чебоксары, до 20 августа.

Речь шла также о стратегии и тактике продолжения ремонтных работ. На очереди — восьмиполосный проспект Тракторостроителей. Весь его разом не отремонтировать, потребуются огромные финансовые средства. Проспект придется разделить на участки и двигаться постепенно и выборочно. А вот дорога по улице Ашмарина до аэропорта должна предстать к чемпионату мира по футболу 2018 года в идеальном состоянии.

ДОСЛОВНО

Иван Моторин, председатель Кабинета Министров Чувашской Республики:

— В 2018 году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» мы рассчитываем получить денежных средств даже больше, чем в этом году. С министром транспорта Владимиром Ивановым и главой администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым мы обсудили, что и как станем строить. В перечень будут включены не только магистральные трассы, но и второстепенные дороги. К концу нынешнего года надо подойти с готовыми списками, установить финансовые объемы. В первом квартале 2018 года предстоит провести торги, определиться с подрядчиками, чтобы с приходом тепла без промедления начать работы. Результаты нынешнего года — соблюдение графиков, грамотный подбор технологий и новая система контроля — говорят о том, что все у нас получится.

Фото Максима Васильева: На участке дороги по улице Гагарина ремонт скоро завершится – здесь уже выполнены работы по монтажу новых бордюрных камней, проведена холодная регенерация дорожного покрытия и укладка нижнего слоя асфальта…

***

Проверяющие со знанием дела обсуждали новые технологии дорожного ремонта и перспективы расширения городских улиц.

***

Отремонтированный участок дороги проверили биатлонисты на лыжероллерах.

.

.

ЛИБО РЕМОНТ, ЛИБО СУД

Подчас, увы, ремонта требуют не только старые дороги, но и те, что построены совсем недавно. О дефектах и недоработках на проспекте Айги, сданном в эксплуатацию в прошлом году, наша газета рассказывала в материале «Проспект на окраине» («СЧ» от 19 июля 2017 г.). И вот что нам сообщили по этому поводу в Минтрансе Чувашии.

«Заказчиком строительства автомобильной дороги проспекта Айги и двухуровневой развязки проспект Айги — улица Фучика (в районе Сугутского моста) является город Чебоксары (МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»). Работы по строительству проспекта Айги и двухуровневой развязки вело ООО «СУОР».

11 июля специалисты Минтранса Чувашии по инициативе Чувашской республиканской организации «Гражданская инициатива» совместно с Региональным отделением Общероссийского народного фронта приняли участие в инспекционном выезде на проспект Айги. Обследование объекта действительно показало наличие дефектов. На вышеуказанном объекте разрушены элементы доступной среды, наблюдается просадка бордюрных камней, выкрашивание и шелушение проезжей части дороги, разрушение на тротуарах и велодорожке и другие. Напомним, данная дорога введена в эксплуатацию в декабре 2016 года и находится на гарантии.

В ходе осмотра выявлены замечания и дефекты, требующие устранения в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных Государственным контрактом и действующим федеральным законодательством.

Еще в начале строительного сезона текущего года МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» выдало подрядчику предписание об устранении замечаний и дефектов. Сегодня ООО «СУОР» не исполнило ряд замечаний согласно выданному предписанию. Заказчик ведет претензионную работу. В случае невыполнения подрядчиком гарантийных обязательств заказчик имеет право обратиться в суд.

Напомним, что в процессе строительства дорожной развязки по проспекту Айги и улице Фучика не раз возникали разногласия между подрядчиком и проектировщиком. Проект несколько раз подвергался корректировке. При строительстве возникали непредвиденные виды работ.

Минтранс Чувашии обеспокоен данной проблемой. Специалистам министерства приходилось неоднократно вмешиваться во взаимоотношения подрядчика с различными инстанциями, так как время от времени возникали угрозы срыва сдачи объекта в срок.

Средства на объект затрачены немалые, дорога однозначно должна соответствовать нормативным требованиям, быть безопасной, создавать комфортные условия для граждан. Соответственно у проблемы только два пути решения: либо в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств подрядчик устранит все недостатки, либо заказчик обратится в суд для восстановления справедливости».