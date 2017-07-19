Проспект на окраине

Дорогу построили. Теперь придется чинить

Если не знать, что проспект Геннадия Айги в столице Чувашии только что построен, как говорится с иголочки, можно решить, что это заброшенный объект, который оказался невостребованным.

Ливневка на участке от Алатырского шоссе до улицы Дементьева не работает: решетки забиты мусором и землей так, что воде просто деваться некуда, кроме как весело нестись по асфальту. Есть и другая беда: из-за нарушения технологии укладки покрытия, а работы здесь велись в холодное время года, в некоторых местах асфальт просел, и водители рискуют угодить в ямы глубиной до 15 см.

Пешеходам тоже не легче: тротуары покрыты щебенкой, по которой трудно идти, поэтому люди бредут по проезжей части, рискуя попасть под колеса автомобиля. Бордюрный камень тоже во многих местах уже выкрошился…

Есть и еще одна проблема: если стоки ливневой канализации забиты, то колодцы, люки которых должны быть закрыты тяжелыми крышками, наоборот, зияют черными дырами прямо на пешеходных дорожках. И если кто-то упадет в такой колодец, то с пятиметровой глубины вряд ли сможет выбраться невредимым.

Местная жительница Зоя Васильевна, увидев журналистов, рассказала, что район ей очень нравится, красивый, зеленый, вот только в дождь она старается из дома не выходить. Дома стоят, по сути, на склоне бывшего оврага, а потому по крутым дорогам вода вместе с грязью течет так быстро, что голова кружится, дорогу переходить страшно, к тому же это все стекает с шоссе на тротуары.

Проспект Айги, строительство которого вело ООО «СУОР», принимали зимой, когда тротуары были занесены снегом, и, наверное, сложно было увидеть, что они не заасфальтированы. Однако контрактом и действующим федеральным законодательством предусмотрены гарантийные обязательства, по которым подрядчик должен устранить все замечания и выявившиеся дефекты. И чем быстрее это случится, тем лучше. По словам руководителя проекта «Дороги – дороги» общественной организации «Гражданская инициатива» и регионального координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» Ильи Васильева, «нарушения приводят к достаточно серьезным последствиям: интенсивному разрушению дорожного полотна и возникновению ДТП. Дорога в дальнейшем может не выдержать гарантийных сроков».

МЕЖДУ ТЕМ

Заместитель директора — главный инженер МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Иван Кучерявый пояснил, что на строительство объекта было выделено 350 млн рублей. Еще во время приемки заказчиком, а им выступает «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», СУОРу были сделаны многочисленные замечания, а в начале строительного сезона этого года было выдано предписание об устранении дефектов. По результатам имеющихся замечаний будет проведена претензионная работа, и если ситуация не изменится, документы будут направлены

в суд.

Фото пресс-службы общественной организации «Гражданская инициатива»: Когда ливневая канализация не работает, вода разрушает дорожное покрытие, это видно даже без измерительных инструментов.

И тротуар, и транспортная развязка подрядчиком все еще не достроены.