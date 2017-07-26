Мининформполитики Чувашии запустило собственный канал в мессенджере Telegram

Современный человек начинает свой день с чтения актуальных новостей по интересующим направлениям и сферам деятельности. Новейшие информационные технологии значительно облегчают эту задачу и позволяют оперативно ознакомиться со всем, что происходит в мире и стране, в режиме онлайн – по пути на работу или учебу, во время прогулки или дома.

Вслед за открытием официальных аккаунтов в социальных сетях Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики запускает собственный канал в популярном мессенджере Telegram.

Предлагаем преданным читателям официального сайта нашего министерства стать подписчиками нового информационного ресурса. Все сообщения из новостной ленты будут автоматически передаваться в приложение, установленное в смартфоне, на планшете или компьютере. Таким образом, пользователи смогут в режиме реального времени следить за всеми новостями и объявлениями.

Подписаться на новости Мининформполитики Чувашии в Telegram можно по следующей ссылке: https://t.me/info_cap_news. Будьте в курсе всех новостей о развитии отраслей СМИ, книгоиздания, связи и телекоммуникаций, информационных технологий в республике!