Выпускники получают дипломы

Вчера в Доме правительства Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с выпускниками Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Общаясь с молодыми людьми, Михаил Игнатьев отметил, что создание условий для получения качественного образования — один из приоритетов государственной политики. «Не нужно сомневаться в том, правильно ли вы избрали свою профессию. Мы отслеживаем ситуацию на рынке труда и видим спрос на те специальности, по которым готовят в наших вузах. Сегодня около 70 проц. выпускников Чебоксарского филиала РАНХиГС трудоустраиваются по специальности», — сказал он. При этом руководитель региона особо обратил внимание на прозрачность процедуры отбора на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики, а также на принимаемые меры по профилактике и противодействию коррупции.

Молодые люди поделились впечатлениями об учебе в вузе, рассказали о реализованных проектах, участии в образовательных практиках, высказали свои предложения по развитию студенческого массового спорта в вузах республики.

Чебоксарский филиал РАНХиГС с 1999 года занимается подготовкой специалистов для государственного и муниципального управления. Всего в 2017 году диплом об окончании вуза получат 134 человека, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.