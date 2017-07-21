Воины начала нашей эры

Немало уникальных находок успели сделать ученые с начала июля, когда на Сендимиркинском могильнике были возобновлены археологические раскопки.

Раскопки вблизи деревень Буртасы и Сендимиркино в Вурнарском районе представители Чувашского государственного института гуманитарных наук (ЧГИГН) совместно со студентами Мордовского государственного пединститута имени Евсевьева ведут с 2012 года. Но если в первые годы здесь находили только женские и детские погребения, то минувшим летом и сейчас были обнаружены и мужские, сообщил научный сотрудник ЧГИГН, старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Николай Мясников. Причем это были воины, которых захоронили вместе с предметами их вооружения. Найдены меч, кинжал, копья, метательные дротики, стрелы в колчанах, топор. Есть среди находок и украшения: бусы, уздечные наборы, застежки, пряжки…

Находки датируются II-III веками нашей эры, которые считаются временем формирования мордовского этноса на территории Чувашии. С 2012 года изучены 73 погребения, в этом году — 9.