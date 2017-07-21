Вспомним август 1962-го

Космонавты Николай Бударин, Муса Манаров и Борис Волынов. Дочь космонавта-3 Алена Николаева-Терешкова и дочери Павла Поповича Оксана и Наталия. Планируется, что эти и многие другие почетные гости примут участие в торжествах, посвященных 55-летию полета в космос дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева.

Как сообщили на состоявшемся вчера оргкомитете по подготовке и проведению празднования, основное торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате, намечено провести 11 августа в Чувашском государственном театре оперы и балета. Помимо «космических» гостей и делегации из Москвы на него планируется пригласить проживающих в республике родственников Андрияна Николаева, представителей ветеранских организаций, отряды юных космонавтов… В фойе театра, доложил министр культуры республики Константин Яковлев, в этот день будет развернута выставка, посвященная жизни и деятельности Андрияна Григорьевича Николаева, космонавтам-уроженцам нашей республики, достижениям в космонавтике. Пройдет также круглый стол «Вспомним август 1962 года» с участием ветеранов космонавтики и представителей общественных организаций.

Готовятся отметить юбилей и на малой родине космонавта. В честь него и в самом селе Шоршелы, и в Мариинско-Посадском районе в августе запланированы десятки мероприятий — от первого Всероссийского фестиваля «Чувашия — сила космического притяжения» до выставки «Звездные братья» в мемориальном музейном комплексе, киновечеров «Наш Андриян» и спортивного заплыва через Волгу.

55-летие полета в космос Андрияна Григорьевича Николаева — знаменательная дата для нашей республики, отметил возглавляющий оргкомитет председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин. Поэтому празднование юбилейной даты необходимо провести на высоком организационном уровне.

Фото Валентина Шемарова из архива редакции: 2 сентября 1962 года. Вернувшись в Чувашию после полета, Андриян Николаев триумфально проехал по чебоксарским улицам в кабриолете «ЗИС-110».