Были востребованы и шурпе, и тинкеле

В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ ДЕГУСТИРОВАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧУВАШСКИЕ БЛЮДА

День Карачевского сельского поселения Козловского района, прошедший 15 июля в деревне Ягунькино, ознаменовался первым в истории района открытым фестивалем-конкурсом «Ч?ваш апат-?им???».

Инициатором и организатором фестиваля выступил глава К(Ф)Х «ЭнежЪ» Василий Семенов. По его убеждению, жители района должны знать вкус, цвет и вид каждого национального блюда и сохранить традиции его приготовления, а самое главное — передать их будущим поколениям.

Как рассказали в администрации поселения, в празднике приняли участие все 10 поселений района. На суд жюри и гостей праздника 38 конкурсантами было представлено более 50 блюд чувашской национальной кухни. Оценивались они в шести номинациях, главной из которых была «Лучшее национальное блюдо ш?рпе». Пальму первенства здесь и гости, и жюри отдали Татьяне Индюковой из Андреево-Базарского сельского поселения.

Если ожидаемыми были номинации «Лучшее национальное мясное блюдо», «Лучший национальный пирог», «Лучший национальный напиток» и их блюда-победители ш?рттан (Варфоломей Индюков, Андреево–Базарское сельское поселение), хуплу (Валентина Смирнова, Еметкинское сельское поселение), с?ра (Зоя Семенова, Карачевское сельское поселение), то фишкой фестиваля стали, пожалуй, конкурсы «Национальное ноу-хау!» (современное конкурентоспособное национальное блюдо) и «Возрождение забытых блюд». В первой все по достоинству оценили роллы по-чувашски Рушании Абдулхаевой из Тюрлеминского сельского поселения. Во второй номинации многие впервые узнали о таких бывших в ходу у бабушек и дедушек блюдах, как тинк?ле (толокняная каша) и нушта кукли (пирог-горемыка). Как поведала автор последнего рецепта Татьяна Максимова, пирог-горемыку без муки пекли в годы войны, где и вместо теста, и вместо фарша была картошка. Предпочтение же в номинации отдали толокняной каше, приготовленной Антониной Петровой из Карачевского сельского поселения.

В общем, праздник понравился всем — и многочисленным гостям, и участникам. Рассказывая о его открытиях, многие выразили надежду, что фестиваль приживется и станет брендовым мероприятием района.

Фото cap.ru: Конкурс проходил в рамках реализации проекта «Региональный историко-культурный центр «Чувашское подворье».