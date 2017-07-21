Че-фест порадовал душевностью и жарким солнцем

«МУЗЫКАНТЫ ЖГЛИ, ТАНЦОРЫ ПОДХВАТЫВАЛИ!..»

В редкие солнечные деньки этого дождливого лета на левом берегу Волги на базе отдыха «Буревестник» прошел самый уютный и душевный, по отзывам его участников, загородный танц-фестиваль «Че-фест-2017».

Уже в четвертый раз танцевальный праздник собирает в Чебоксарах неравнодушных к танцам и музыке людей из Нижегородской области, Москвы и Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Сыктывкара, Кирова, Ижевска и других уголков страны.

Когда-то на Че-фесте собирались не более трех десятков участников, а в этом году их около сотни. Причем на живописный берег Волги приехали люди самых разных возрастов, даже те, кому за 70, но они до сих пор молоды душой. А кто-то привез с собой семью и детей.

В трехдневную программу фестиваля были включены многочисленные мастер-классы известных не только в России, но и за рубежом преподавателей, зажигательные вечеринки, танцевальные состязания, концерты живой музыки, где группы из Москвы и Чебоксар исполняли джаз, блюз и рок-н-ролл.

«На наши выступления и танцевальные турниры приходили смотреть отдыхающие даже с соседних баз отдыха, среди туристов были и иностранцы, — рассказал организатор фестиваля и руководитель школы джазовых танцев «Стиляги» в Чебоксарах Сергей Ильин. — Мы постарались, чтобы нашим гостям и участникам было и интересно, и комфортно. Здесь они смогли не только показать себя и многому научиться у профессионалов, но и просто отдохнуть в свое удовольствие, послушать душевные песни под гитару у костра. Ну и сама природа сделала нам всем приятное, подарив по-настоящему летнее солнце».

Своими впечатлениями «че-фестовцы» делились и в социальных сетях. «Это чудо, что в невероятном по красоте месте при отличной погоде собралось столько замечательных людей! — написала участница из Нижнего Новгорода. — Были танцы, были разговоры, были песни <…> Музыканты жгли, танцоры подхватывали! Короче, огонь!»

Фоторепортаж Максима Васильева

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