Юнармейцы Чувашии успешно прошли испытания в оборонно-спортивном лагере

С КОШКОЙ ПРОТИВ РАСТЯЖКИ

Повзрослевшими, возмужавшими вернулись вчера участники второй смены оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-1», организованного на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России в Нижегородской области. Самые сильные и смелые юноши из Чебоксар, Канаша, Батыревского, Канашского и Моргаушского районов в течение 18 дней постигали азы военной науки и знакомились с бытом армейской службы, защищали честь республики в различных состязаниях боевой и спортивной подготовки, показав во многих дисциплинах лучшие результаты. В общекомандном зачете команда Чувашии заняла II место.

Более 700 школьников из регионов ПФО, а также Севастополя и Луганска, прошли в этом году военно-спортивную подготовку в лагерях «Гвардеец-1» (Нижегородская область) и «Гвардеец-2» (Пенза)

Каждый день ребят был насыщен событиями: военно-тактические игры, мастер-классы по стрельбе и сборке-разборке автомата Калашникова, марш-бросок на военный учебный полигон и многое другое. Юнармейцы Чувашии завоевали призовые места в таких видах состязаний, как пожарная безопасность, выполнение нормативов ГТО, показ комплекса армейских упражнений, медицинская подготовка, сборка автомата, строевая подготовка, плавание, подтягивание, футбол, волейбол. А насколько талантливы и артистичны оказались наши юные гвардейцы! В финале конкурса «Минута славы», в номинации «Звезда» победителем стал номер «Восточное искусство» (айкидо), представленный командой Чувашской Республики. Первого места удостоились наши ребята и за душевное исполнение песни «Расплескалась синева». Но самым успешным стало участие юных патриотов из Чувашии в военизированной эстафете «Гвардейский маршрут» в конце смены.

«Представьте такую картину — стоит на поле армейская кровать, а на ней мирно посапывает юный гвардеец, — рассказал об одном из самых интересных дней лагеря преподаватель-организатор чебоксарской гимназии № 5, сопровождающий наших ребят, Владимир Николаев. — Именно так начинался этап «Гвардейского маршрута», который проходили 12 участников. По команде «Подъем!» юноша вставал, надевал определенную форму одежды, заправлял кровать. При этом, если хоть один элемент его одежды не застегнут или неправильно заправлена кровать, всей команде насчитывались штрафные секунды. Следующий этап проходили двое участников: один разбирал автомат АК-74, другой, не нарушая последовательности, собирал его. Затем было перетаскивание боеприпасов, стрельба из пневматической винтовки, одевание на время общевойскового защитного комплекта одежды и костюма сапера, поиски мины и разминирование «растяжек» с помощью «кошки», перетаскивание мин по-пластунски… Наши ребята были на высоте и показали все, чему научились за три недели настоящей армейской жизни, не получили ни одного штрафа, все выполняли правильно и слаженно, как настоящая боевая группа, ну и показали первый результат на маршруте. Вообще, эта смена была одной их лучших. Ребята стойко прошли все испытания. И думаю, в душе каждого из них что-то перевернулось».

По словам юнармейца Кирилла Андрианова из Чебоксар, к физическим нагрузкам в лагере он был готов, недаром активно занимается в спортивной секции кекусинкай-карате и военно-патриотическом клубе «Викинг» при гимназии. А вот самым трудным показалось ему привыкать к строгому режиму и четкому распорядку дня. Сложно было и на курсах военно-инженерной подготовки, где ребята изучали устройство мин, способы их обнаружения и обезвреживания. Кстати, именно Кириллу во время прохождения «Гвардейского маршрута» представилась возможность завершить состязание — с помощью подрывной машинки взорвать мину. «Я очень рад, что побывал в лагере, это в сотню раз интереснее, чем просто лежать где-то на морском пляже», — признался Кирилл.

К слову, в будущем юноша мечтает поступить в военное учебное заведение. Как и Михаил Подилкин из деревни Новая Яндоба Канашского района. «Мы многому научились в лагере, очень сдружились с ребятами, поняли, что такое чувство локтя. Без командного духа и поддержки наших наставников мы не заняли бы столько призовых мест. Ну и к армейской жизни, думаю, теперь более подготовлены, — поделился впечатлениями юный гвардеец, который, между прочим, является командиром кадетского класса школы имени Героя России Николая Гаврилова. — Жаль, конечно, что не смогли завоевать «золото» в общекомандном зачете, но все равно считаю, что мы победили, ведь наш взвод так и назывался — «Победа».

Дома юного солдата, наконец, дождались родители, старшая сестра, братишка и сестренка. На память от «Гвардейца» кадету, как и всем участникам лагеря, досталась форма и наручные часы с гравировкой от полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича.

МИХАИЛ БАБИЧ, полномочный представитель Президента России в ПФО:

— Двери в наших оборонно-спортивных лагерях открыты для всех желающих, кто неравнодушен к судьбе своей страны, кто хочет знать ее историю, кто хочет освоить навыки военного дела, а самое главное, кто хочет посвятить себя служению Отечеству.

Фото vk.com: Впервые в этом году в состав участников «Гвардейца» вошли представители детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» от каждого региона ПФО.

Если средний возраст ребят первой смены был 13 лет, то во вторую смену лагеря азы военной науки постигали 15- и 16-летние «гвардейцы». Это физически крепкие юноши, многие из которых уже приняли решение связать свое будущее с армией.