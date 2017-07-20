По голубому ожерелью России

ИЗ САНКТ–ПЕТЕРБУРГА В КРЫМ ЧЕРЕЗ ЧЕБОКСАРЫ

В июле в Чебоксары прибыли шесть катеров экспедиции «Голубое ожерелье России». Ее задача, как пояснил руководитель группы Владимир Бурлаков, пройти водным путем от Санкт-Петербурга до Севастополя, преследуя сразу несколько целей.

Первая — прославление адмирала российского флота Федора Федоровича Ушакова. Маршрут экспедиции проходит по местам, тесно связанным с его личностью, биографией, интересами. Причисленный к лику святых Русской православной церковью знаменитый флотоводец, командующий Черноморским флотом, он не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен. В рамках экспедиции планируется снять часть художественного фильма о жизни и подвигах Федора Ушакова. Участники проекта доставят в Севастополь капсулы с землей с родины адмирала (сейчас это Рыбинский район Ярославской области) и с мыса Калиакри, где 31 июля 1791 года была одержана блистательная победа над турецким флотом, в результате которой был подписан мирный договор с Турцией, и Крым вошел в состав России.

Вторая цель проекта — научная экологическая программа в рамках Года экологии в России. В ходе экспедиции проводится исследование рек, осматриваются прибрежные территории вдоль маршрута. Планируется передать итоговый отчет и рекомендации по устранению выявленных нарушений в комитет по проведению Года экологии в РФ. Ученые из института биологии внутренних вод имени Папанина и студенты Бауманского университета по ходу экспедиции берут пробы воды, проводят анализ, составляют карту.

Третья цель — подготовка проекта развития акваторий по маршруту экспедиции. По итогам проведенных группой исследований прибрежных территорий тех рек центральной части России, по которым путешествуют участники «Голубого ожерелья России», планируется разработка плана благоустройства прибрежных территорий для развития водного туризма, выдвижение предложений по развитию инфраструктуры. Пока же на интерактивной карте отмечаются причалы, заправки, удобные для туристов стоянки, а также их полное отсутствие во многих небольших населенных пунктах.

Из журнала экспедиции #ГолубоеОжерелье на https://vk.com/pacificatlantic_goluboeozherelye

«Мы на рейде в г. #Чебоксары! Был поТРЯСающий переход через водохранилище, небольшая волна на большой скорости чувствуется очень хорошо! В Чебоксарах нас ждал очень теплый прием: экскурсия, съемки ГТРК, сопровождение ГИМС и заправка. Впереди Новочебоксарск и шлюз. Завтра — Казань».

Вдохновила организаторов идея трансконтинентального супермарафона «Pacific-Atlantic» — жемчужины водномоторного спорта. Ведь внутренняя водная сеть России позволяет совершить переход от Тихого океана до Атлантического. В рамках подготовки к такому супермарафону в прошлом году был совершен поход из Санкт-Петербурга до Москвы. Он прошел удачно, собрал положительные отклики, и в 2017-м экспедиция «замахнулась» на новые подвиги — в этот раз длина маршрута составит 7,5 тысячи километров. Он пролег через 12 регионов РФ, остановки запланированы в 15 городах страны. Шесть катеров пройдут множество рек и два моря, и всюду над ними будет гордо реять Андреевский флаг. Выход из Санкт-Петербурга состоялся 1 июля, расчетное время прибытия в Севастополь — 29 июля, дабы успеть к празднованию Дня Военно-морского флота.

Оксана Лагутенкова и Вячеслав Черемушкины — особенные участники экспедиции. Для них этот маршрут стал свадебным путешествием. «В прошлом году было больше студентов, в этом — больше заводчан и гораздо длиннее и сложнее маршрут»,— отметила Оксана, взявшая в путь фату для особенно романтичных фото.

«Я попал в проект и, кажется, даже женился исключительно после ее потрясающих рассказов о том, как интересно и увлекательно проходила экспедиция в 2016 году», — шутит Вячеслав. Пока его ожидания оправдываются: маршрут разнообразен, приключений на воде и на суше много, команда веселая и целеустремленная.

В Чебоксарах те из участников экспедиции, кто свободен от вахты, отправились на экскурсию по исторической части города. Начали они ее со Свято-Троицкого мужского монастыря и с удовольствием познакомились с настоятелем Василием Паскье. Он радушно провел гостей по храмам и рассказал об истории монастыря, самых удивительных иконах, современных заботах.

Продолжили питерцы знакомство с городом прогулкой по новой набережной, пешеходному мосту через залив, Красной площади и Дороге к храму. По пути с удовольствием загадали желания у валунов таганаита и сфотографировались с «Кисой и Осей», у Чебурашки с мандаринами и рунного камня.

«У вас очень красивый город!» — сказали на прощание совершенно искренне. Надеемся, что в следующем году участники «Голубого ожерелья России» запланируют более длительную стоянку и познакомятся с Чебоксарами основательнее.

Фото автора: Чебоксарский причал тоже будет отмечен на карте экспедиции.

Как и наши герои, Ося и Киса тоже сплавлялись по Волге, но не с такими благородными целями.