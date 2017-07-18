ИННА ЧЕРНОСКУТОВА, врио директора департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров Минобрнауки РФ:

«Межрегиональным центрам компетенций (МЦК) отводится важная роль в реализации задач курируемого Минобрнауки приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий». Выбор регионов по созданию МЦК совпадает с тенденцией увеличения объемов подготовки по техническим профессиям и специальностям СПО, сложившейся в последние пять лет в системе профобразования.

В результате конкурсного отбора семь регионов (Республики Татарстан и Чувашия, Московская, Ульяновская, Тюменская, Свердловская области, Хабаровский край) получили государственную поддержку на создание МЦК по шести группам компетенций. Общий объем средств, направленных в 2016 году на создание МЦК, составил 1972 миллиона рублей. А в 2017 году запланировано выделение 1372,9 миллиона».