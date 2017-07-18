МФЦ делают жизнь проще

А В БУДУЩЕМ ПОЗВОЛЯТ ЗАБЫТЬ О ПОХОДАХ К ЧИНОВНИКАМ

Записать ребенка в детский сад и оформить пенсионные льготы. Открыть свой бизнес и зарегистрировать в собственность земельный участок. Эти и десятки других важных дел помогут оформить в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Жители Чувашии, как и остальные россияне, давно оценили и преимущества обслуживания в МФЦ, и удобный график работы: хочешь — приходи в свой обеденный перерыв, а хочешь — в выходной день. Интерес к деталям работы МФЦ у людей тоже большой. Можно ли получить услуги в многофункциональном центре не по месту прописки? Какие документы нужны, чтобы оформить в МФЦ загранпаспорт, поменять водительские права? На эти и другие вопросы, поступившие в редакцию «Советской Чувашии», отвечает директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Чебоксары Алексей ЧЕРКАСОВ.

178 услуг предоставляет Многофункциональный центр Чебоксар

— Есть ли для жителей Чувашии разница, в какой из МФЦ республики обращаться? Могу ли я, будучи прописан в Красноармейском районе, поменять паспорт в Чебоксарах?

Иван Григорьев, село Красноармейское

— Сегодня по ряду услуг можно обращаться в любой МФЦ Чувашии, в том числе по поводу замены паспортов, выдачи водительских удостоверений, регистрации недвижимого имущества, предоставления сведений из ЕГРН, выдачи материнского сертификата… Перечень этот постоянно растет. Правда, в некоторых случаях для заявителей увеличивается срок предоставления услуги — в зависимости от места подачи документов. Например, замена паспорта гражданина России не по месту жительства составляет не 10 дней, а месяц, выдача заграничного паспорта — не месяц, а четыре. То есть гражданин, прописанный в Красноармейском районе, подать документы на замену общегражданского паспорта в Чебоксарах может, но при этом срок предоставления услуги в соответствии с действующим законодательством увеличится.

Задача максимум, стоящая перед многофункциональными центрами, — вообще не зависеть от границ субъекта федерации. Некоторые услуги мы и сегодня можем оказывать, невзирая на географию. Например, выдаем справки о наличии недвижимости вне Чувашии.

— Когда в последний раз была в МФЦ, подавала документы на признание членов моей семьи малоимущими. В том числе оформляла положенные при получении этого статуса субсидии — на детей и на оплату ЖКУ. Пришлось оформить немало бумаг, да и специалист при всей своей приветливости не раз отлучался за помощью к старшим коллегам уточнять те или иные вопросы. В итоге непосредственно у окна я провела целый час. В связи с этим вопрос: есть ли в МФЦ какие-то нормативы по продолжительности приема граждан?

Лариса Сидорова, Чебоксары

— Всего мы предоставляем 178 услуг, в административных регламентах которых установлена нормативная продолжительность приема заявителя. В среднем время обслуживания по одной услуге составляет не более 30 минут, по услугам Росреестра — 45 минут. В описанном случае посетительнице оказывалась не одна, а сразу несколько услуг.

Иногда заявители попутно задают много дополнительных вопросов, по которым специалисты МФЦ консультируют в полной мере, на это тоже уходит время.

— Однажды при посещении МФЦ у меня не было с собой пенсионного страхового свидетельства. Специалист, к моей радости, тут же уточнил номер СНИЛС в Пенсионном фонде. Какие еще документы не требуется носить с собой при обращении в МФЦ?

Евгения Платонова, Новочебоксарск

— Существует утвержденный в конце прошлого года Правительством России перечень, включающий 85 наименований документов и сведений, которые могут потребоваться чиновникам при предоставлении гражданам госуслуг и которые отныне запрещено требовать у заявителей. В МФЦ Чебоксар через систему межведомственного электронного взаимодействия мы можем запросить следующие документы: СНИЛС, ИНН, справки о размерах социальных выплат, сведения из ЕГРЮЛ и из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей…

В перечень также попали, к примеру, сведения о лишении права управления транспортными средствами и о нарушениях ПДД, данные о наличии/отсутствии судимости и задолженности по налогам… Остальные справки и документы граждане представляют самостоятельно.

— Правда ли, что теперь менять водительские права можно и в МФЦ? Если да, то что для этого требуется и как долго придется ждать готовности документа?

Даниил Верещагин, Чебоксары

— Действительно, с 1 февраля 2017 года в многофункциональном центре Чебоксар выдаются российские и международные водительские удостоверения.

Для их замены необходимо предоставить следующие документы: заявление, паспорт гражданина РФ, старое удостоверение, подлежащее замене, медицинскую справку (необходима только для российского водительского) и оплатить государственную пошлину. Срок предоставления услуги в данном случае семь календарных дней.

— Можно ли получить загранпаспорт в МФЦ? Что для этого требуется и сколько нужно ждать, чтобы этот паспорт получить?

Людмила Петровская, Чебоксарский район

— Пока в МФЦ Чебоксар можно оформить заявление на получение загранпаспорта только старого образца, действующего пять лет. Срок оформления загранпаспорта через МФЦ не отличается от срока при других способах оформления. Готовый документ выдадут: при подаче документов по месту жительства заявителя в течение одного месяца; при подаче документов не по месту жительства заявителя — в течение четырех месяцев. Выдача же готовых загранпаспортов старого образца производится в территориальном подразделении ФМС по месту регистрации (фактического пребывания).

Для оформления заявления на загранпаспорт нужно приготовить следующие документы: заявление, паспорт, квитанцию об оплате государственной пошлины в 2000 рублей, три личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении и выданный ранее паспорт, если срок его действия не истек. Мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет необходимо предоставить также военный билет, а если заявитель просит внести в паспорт сведения о его несовершеннолетних детях в возрасте до 14 лет, пригодится свидетельство о рождении ребенка.

— Очень удобно, что благодаря МФЦ разные виды льгот можно оформить в «одном окне». Но все равно теряешься, боясь позабыть об одной из них. В газетах говорилось, что скоро услуги будут оказываться по модели жизненной ситуации. Что это значит и когда данный принцип будет реализован?

Марина Иванова, Чебоксары

— Чебоксарский МФЦ уже перешел на оказание услуг по жизненным ситуациям. То есть человек приходит и рассказывает о себе, а специалист предлагает необходимые ему услуги. Сегодня в наших офисах организована возможность получения комплексных услуг в рамках девяти жизненных ситуаций: это рождение ребенка, индивидуальное жилищное строительство, приобретение жилого помещения, открытие своего дела (малое предпринимательство), перемена имени, смена места жительства, утрата документов, а также выход на пенсию и утрата близкого человека. Одна из самых «популярных» жизненных ситуаций — рождение ребенка. В «одном окне», то есть у одного специалиста МФЦ и в момент первого обращения заявителя можно одновременно получить услуги различных ведомств: Министерства юстиции Чувашской Республики (оформление свидетельства о рождении), Управления по вопросам миграции МВД России по Чувашской Республике (прописка), администрации Чебоксар (постановка в очередь в детский сад), отделения ПФР по Чувашской Республике (оформление СНИЛС), Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (оформление различных видов пособий)…

Обслуживание граждан по жизненной ситуации — наш большой шаг вперед, ведь, к примеру, даже в 2010 году мы уже оказывали более 150 услуг, среди которых найти «свою» человеку было непросто. В будущем мы планируем принимать также налоговые платежи, госпошлину, квартплату (чтобы посетители не страдали от сбоев банкоматов)… В планах также исполнить задание премьер-министра России Дмитрия Медведева, озвученное не так давно на заседании контрольной комиссии «Единой России»: сократить время ожидания в очереди до 15 минут в среднем по стране. И конечная цель многофункциональных центров: позволить россиянам забыть о походах в министерства и администрации и знать только об одной дороге — в МФЦ. К этому постепенно и идем.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Кроме основного МФЦ на улице Ленинградской, посетителей принимают три филиала, расположенные на Московском проспекте, улице Энтузиастов и на Эгерском бульваре.